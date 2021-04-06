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清潔工河裡撈出280萬現金　網傳「領導藏贓款」...警方回應來了

▲海南海口一清潔人員在清理河面時撈出一袋約280萬元的現金。（圖／翻攝上游新聞）

▲海南海口一清潔人員在清理河面時撈出一袋約280萬元的現金。（圖／翻攝上游新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸海南一位馮姓清潔人員3月19日工作時，從河裡撈出65萬元人民幣（約280萬元新台幣，下同），引起群眾圍觀。據悉，和現金一同撈起來的還有一個皮包和一只銀白色的男款手錶。消息曝光後，網傳這筆巨額財產是海口市公安局瓊山辦證中心領導所藏匿的，不過，警方調查後僅表示，「非案件，自然無犯嫌。」

▲網傳被撈出的現金是海口公安局辦證中心官員藏匿的贓款。（圖／翻攝上游新聞）

▲網傳被撈出的現金是海口公安局辦證中心官員藏匿的贓款。（圖／翻攝上游新聞）

《上游新聞》報導，海南海口京環環衛公司工人馮麗梅在瓊山區中山南橋美舍河段作業時，意外打撈上一大袋現金及貴重物品，經初步統計，現金竟有65萬元。馮麗梅表示，她在岸上打撈水上垃圾時，突然發現一個袋子很沈，打撈上來一看發現一整袋現金，便馬上通知警方到場處理。

事件發生後，網傳美舍河「65萬現金沈河案」已告破，犯罪嫌疑人是海口市公安局瓊山辦證中心領導，「去年以來，該中心大量辦理入瓊戶口，出現了收受賄賂的情況，已有幾個領導被叫去了，此君知道自己難逃一劫，故將現金及手錶包裝好投入河中，以待日後出獄後享用。」

▲海口公安分局出面澄清，被撈出的現金目前仍在尋找失主。（圖／翻攝上游新聞）

▲網傳被撈出的現金是海口公安局辦證中心官員藏匿的贓款。（圖／翻攝上游新聞）

不過，海口市瓊山分局今（6）日出面澄清，網傳消息為謠言，並未得到證實。警方強調，目前仍在積極尋找現金主人，因「65萬元現金」比較扎眼，引發網友諸多猜測是正常的，「針對此事，網路上還有很多信息，都可以給警方提供尋找方向，警方會一一覈實這些信息的真實性。」

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