獨／博鰲2021年會　首次無台灣代表團赴陸

▲2019年博鰲亞洲論壇年會期間，召開兩岸企業家圓桌會議，前副總統蕭萬長和兩岸工商界代表、國台辦與海協會官員出席。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

中國大陸今年度首個重要主場外交活動，「博鰲亞洲論壇2021年年會」將於4月18日到21日於海南舉行。往年前副總統蕭萬長均以兩岸共同市場基金會名義，從台灣率工商團體代表參加，會見大陸國家領導人、進行兩岸企業家圓桌會議，但今年受疫情影響，據悉，基金會最終決定不率團赴陸，另在大陸的台商，目前也多表態不會到現場參加。

博鰲亞洲論壇與一帶一路峰會、中國國際進口博覽會等，同為大陸重要的主場外交活動，除2017年由時任大陸國務院副總理張高麗出席外，均由大陸國家主席習近平、大陸國務院總理李克強「一、二把手」輪流出席年會。

▲蕭萬長和李克強在博鰲亞洲論壇2019年年會期間，於博鰲國賓館舉行第三次「蕭李會」。（圖／記者陳政錄攝）

恰逢論壇成立20周年，論壇秘書長李保東在30日上午舉辦的發布會上表示，本屆年會將是今年世界上首個以線下會議為主的大型國際會議，規模約2000人。屆時線上和線下均有大陸領導人出席，領導人將出席大會開幕式，並參加中美企業家座談會等一系列重要活動。

值得注意的是，博鰲亞洲論壇也是兩岸工商界交流的重要平台之一，前副總統蕭萬長先是在2002年，以身兼國民黨副主席身分率工商界代表出席年會後，其成立的「兩岸共同市場基金會」自2003年成為論壇會員開始，就由蕭萬長屢次率團赴陸進行經貿對話，2008年，更以副總統當選人身分赴陸，會見時任大陸國家主席胡錦濤，吳敦義也曾在2012年當選副總統後，代蕭萬長率團赴陸。

隨後，蕭萬長曾在2013年、2015年、2018年率團赴陸會見習近平，另2019年，也從台灣率近30位工商界代表，與李克強進行第三次的蕭李會，並進行兩岸企業家圓桌會議，到了2020年，受新冠肺炎疫情影響，該年度年會取消舉辦。

對於今年是否有台灣代表團赴陸與會，據悉，目前兩岸共同市場基金會主要由基金會董事長、前總統府國策顧問詹火生主持，本來有報名參會，但最終考量疫情因素、來回隔離檢疫問題，基金會決定不率團赴陸，預計改以視訊形式出席參加。

至於「兩岸企業家圓桌會議」，是否還在年會的議程當中，博鰲亞洲論壇秘書處回覆表示，「還在確認當中，具體情況敬請關注官網。」

▲博鰲亞洲論壇2021年年會新聞發布會30日上午在北京召開。（圖／記者陳政錄攝）

另一方面，經《ETtoday新聞雲》記者詢問部分往年與會工商界代表，多數表示不會前往海南博鰲鎮線上與會；大陸全國台企聯方面，也未收到相關組織參會消息，可以預料在本屆年會上，兩岸經貿合作將不是重點。

李保東表示，今年博鰲亞洲論壇年會主題為「世界大變局：共襄全球治理盛舉合奏一帶一路強音」，包括六項議題：解讀中國、把握世界變局、一帶一路合作、擁抱產業變革與新科技共舞，以及共享發展。還有數十位各國領導人、前政要和國際組織負責人，以及政商學界嘉賓透過線上或線下方式出席年會。

按照《博鰲亞洲論壇2021年年會新冠疫情防控工作方案》，要求論壇工作人員必須要完成2針劑的新冠疫苗接種，未接種人員不建議參與；海南省內參會人員也要求完成兩針新冠疫苗接種，省外參會人員則建議會前完成兩針新冠疫苗接種。

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▼博鰲亞洲論壇年會是大陸重要的主場外交活動，參會者就國際經貿等議題展開交流、協商與合作。（圖／記者陳政錄攝）