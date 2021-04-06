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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

謝謝老闆！　廣東土豪掃墓每人發1萬6現金...現場大排長龍

▲廣東某位老闆在祭祖活動完成後，現場發放紅包給參與者。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲廣東某位老闆在祭祖活動完成後，現場發放紅包給參與者。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸廣東汕頭一位老闆在掃墓現場給參加人員發現金紅包，從網路流出的畫面可以發現，一沓沓百元人民幣鈔票整齊堆放在先人的墓碑前，粗估約有數十萬元，旁邊還放置了不少貢品。令人驚訝的是，完成祭拜儀式後，這位老闆竟在現場開始發錢，只看到眾人不分老幼，排著長龍領取現金，引起網友熱議。

▲廣東某位老闆在祭祖活動完成後，現場發放紅包給參與者。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲土豪老闆拿著整疊的人民幣發送給參與祭祖的人員。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，這一幕發生在3日的汕頭潮陽區銅盂鎮洋美村，據了解，同族追思人員每人可領4000元人民幣（約1萬6千元新台幣），其他人員不分年齡籍貫，每人可領500元人民幣（約2000元新台幣）紅包。

▲先人墓前擺放著數量龐大的人民幣現鈔。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲先人墓前擺放著數量龐大的人民幣現鈔。（圖／翻攝澎湃新聞）

祭拜現場頓時變得非常熱鬧，還不斷地有人趕過來，排隊參加掃墓追思活動，同時，墓地周圍還請出部分保全人員維持秩序。影片在網上傳開後，不少網友批評這位老闆的做法，稱其在祖先面前炫富，失去追思的本意，也有網友稱讚，「有錢就照顧一下，可以無形中凝聚家族。」

由於這起事件在網上引起大量關注，當地政府也介入查證，表明確有此事。不過，由於「炫富」行為會影響社會善良風俗，當地政府也呼籲，民眾應樹立文明祭掃觀念，「自覺抵制低俗之風」。

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