臭死了！好心男為證清白揪姐垃圾堆尋寶3hrs　他一句話突破盲腸

▲高雄市鼓山區一對80多歲劉姓夫妻，懷疑40多萬元現金被當垃圾丟棄，因警方一句話尋回。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鼓山區一對80多歲劉姓夫妻，懷疑40多萬元現金被鄰居當垃圾丟棄或侵占，鄰居為證明清白，上垃圾車忍著惡臭翻找卻未發現蹤跡，雙方焦急得像熱鍋上的螞蟻，員警獲報到場，問起劉姓夫婦的子女說：「家裡找了嗎？」不到片刻，劉男的兒子就在自家五斗櫃內找到裝著現金的保鮮盒，而這場烏龍的失竊案件起因，就是老翁消失的記憶所造成。

警方表示，3月29日傍晚接獲劉姓老夫婦報警，指出平時省吃儉用存下的40多萬元老本，用粉紅色保鮮盒裝著，劉因記憶力減退，疑將保鮮盒連同自家垃圾一同擺在門口準備丟棄，可能被鄰居順手侵占或當垃圾丟了。

遭質疑的洪姓男子，因長期幫劉姓老夫妻倒垃圾，卻遭誤認侵占款項，為了證明清白，立刻攔截垃圾車，並知會劉姓老夫妻及其兒女到場，洪男則是找來姐姐和友人共3人，在重達7噸的垃圾中來回翻找3小時，卻仍不找不到見保鮮盒的蹤影，無奈之下只好報警求助。

▲警方的一句話讓80多歲劉姓夫妻放在保鮮盒內的40多萬元老本順利尋回。（圖／記者吳世龍翻攝）

鼓山分局鼓山所警員獲報抵達了解事發經過後，懷疑是老翁記憶紊亂忘記擺放的位置，立即詢問說：「家裡有沒有先找過？」，老翁的兒子馬上返家找尋，結果就在自家客廳的五斗櫃底層發現該裝有新台幣紙鈔的保鮮盒。



老翁兒子向警方表示，事發當天父母親有前往醫院回診，記憶退化的父親因擔心現金遭竊，才臨時更換位置卻未告知母親，才一直找不到這裝有現金的保鮮盒，焦急下還誤會洪姓鄰居，只能不斷地致歉。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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