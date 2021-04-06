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台南最潮媽祖！染紫髮、畫眼影口紅...網封：時尚媽

▲▼台南的鹿耳門天后宮驚見一尊外型時髦的媽祖。（圖／翻攝自Facebook／蔡建雄）

▲台南的鹿耳門天后宮驚見一尊外型時髦的媽祖。（圖／翻攝自Facebook／蔡建雄）

實習記者閔文昱／綜合報導

媽祖信仰為台灣信仰大宗之一，台灣各地幾乎都有奉祀天上聖母媽祖，不過在各地的媽祖也有著些許的不同，像是在台南市的鹿耳門天后宮就有一尊來自中部宮廟的媽祖神像，不僅染著紫髮、擦著口紅，甚至還手持一把時髦的扇子，有別於傳統的形象也讓不少民眾大眼界，封祂是「時尚媽」。

▲▼台南的鹿耳門天后宮驚見一尊外型時髦的媽祖。（圖／翻攝自Facebook／蔡建雄）

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▲這尊媽祖有別於傳統莊嚴肅穆的形象。（圖／翻攝自Facebook／蔡建雄）

鹿耳門天后宮總幹事尤進家表示，這麼時髦的媽祖他也是頭一次看到，一般來說，地方信仰中心的媽祖廟供奉的媽祖神像都較為莊嚴肅穆，而這尊媽祖的新潮打扮可能是出於一些時下年輕人的想法，不過他也認為，心誠則靈，只要信仰虔誠、端正就好，廟方也不便置評。

廟方工作人員蔡建雄也指出，這尊媽祖神像造型都有特別設計過，而且是髮色還是少見的紫色，另外還上了眼妝及口紅，手上則是拿著一把時髦的扇子，讓祂看起來非常新潮，「如果不是神像底座有標示『天上聖母』，還真得看不出來是媽祖。」

▲▼台南的鹿耳門天后宮驚見一尊外型時髦的媽祖。（圖／翻攝自Facebook／蔡建雄）

▲廟方透漏，「時尚媽」來自於南投集集的一間宮廟。（圖／翻攝自Facebook／蔡建雄）

根據廟方的工作人員表示，這尊媽祖來自於南投集集的一家宮廟，因為前幾天來廟裡進香、過爐，才意外向大眾曝光了如此特殊的媽祖。許多民眾看到有媽祖打扮如此新潮，也紛紛大讚「好潮喔～很現代餒」、「好特別唷！好漂亮」、「第一次看到滿特別的媽祖」、「讓我大開眼界了」、「感覺好不一樣」、「沒看註解的話會以為是狐仙」、「時尚媽」。

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