影／台鐵2面向應改進！學者曝太魯閣案問題「安全教育」

新聞節目中心／綜合報導

台鐵太魯閣號出軌，釀50死逾200傷，讓台鐵的運輸安全問題再成討論話題。交通大學運輸與物流管理學系教授張新立6日在ETtoday《雲端最前線》節目中指出，隨著科技進步，台鐵應有適當人事管道，吸引人、技術進來，並有內部整合技術訓練；另一方面，目前台鐵的安全部門仍是「各做各的」，安全管理系統必須建立起來。他更直指，此次事件還有一大問題，就是「台灣的文化」。

張新立表示，觀察台鐵這麼多年，很多問題其實是歷史演變至今，而大家近期的討論，也忽略了一些可能的歷史發展。他進一步說，台鐵已有百年，從早期鐵路經營觀念逐步隨著科技進步成長，而科技在變化，讓「速度」增加了，很多鐵路運輸也轉為自動化，「早期會覺得眼睛看得到，還來得及煞車，現在速度越來越快，已經都來不及了」。此外，台鐵也轉型「輕量化」，相關材質都不一樣了，很多預防的對策、方法也應該變得不一樣。

談起必須解決的問題，張新立則說，首先是面對科技的進步，台鐵要有適當人事管道，能夠吸引先進的人、技術進來；台鐵發展到現在已不是一般狀態，包含土木、機械、電機人都不夠，而這些東西是integration（一體化）、整合性的。

他舉例，鐵路有個經營特性，像是在日本鐵道總所，不管你是學什麼的，進來後運、工、機、電通通要懂，這是一個整合、內部的自我訓練，這些技術在外面是看不到的，也不容易從某公司去學，而是必須內部調訓，「我是覺得台鐵應該有自己內部的整合技術訓練」。

張新立並提到，台鐵發展至今，安全部門仍是分每個人去管自己的，但現在的系統其實已是整合型，且全世界運輸系統中，都是由最高層級的人管安全、統整，每個人都要聽安全主管的安排；反觀台鐵，過去有個安全委員會，卻是每次發生事故後來解決問題的，「所以這問題是我們還停留在那個組織的時候，還在碰上問題才來解決，而不是事先去發掘問題、隨時觀察」，如今所謂安全管理系統應該要開始建立。

話鋒一轉，張新立提及「台灣的文化」，如今大家談論此次意外，一直在罵台鐵，但其實是一位民眾、包商讓事件發生，「這包商為何這麼沒有安全意識？」這就要回頭看大家成長的過程，台灣教育從小並未教導交通安全相關議題，僅僅喊了很多口號，因此民眾並沒有危險、安全意識，一個不小心危險就會出現。他指出，從此次議題來看，若全民都是如此，相關措施做得再好，仍有這種停車隨便亂停、草率的人，「台灣多不多？滿街都是！」因此從小必須要有安全教育。

民進黨立委許智傑則說，這個民族性問題就是「差不多先生」，而這當然是長期要努力的；中期來看，則是公司化或民營化，這是未來的思考方向；至於短期內，鐵路局還是要有所作為，電子圍籬必須先顧到，再來是軌道檢驗車等，「其實電子圍籬處理好，鐵道檢驗能處理好到一定標準，就可解決一大半問題」。

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