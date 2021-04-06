快訊／國民黨提案成立事故調閱委員會、蘇貞昌下台　遭民進黨否決

記者楊蕓／台北報導

台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故，釀50死逾200傷，國民黨團6日在立法院會提出公決案，要求行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、台鐵代理局長祁文中立即下台，並成立調閱委員會釐清事故。國民黨團書記長鄭麗文率黨團立委在議場高喊「政府殺人、道歉下台」、「蘇貞昌、林佳龍，道歉下台」口號，最後經表決在民進黨多數下，國民黨提案以贊成33人、反對60人遭到否決。

▲國民黨提案要蘇貞昌、林佳龍道歉下台，表決遭民進黨反對。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團提案內容指出，此次鐵408次太魯閣事故肇因台鐵委包廠商的工程車在邊坡隨意停車，因未拉手煞車而滑落未設護欄的鐵道上以致釀禍，但外界質疑台鐵局未在事故現場坡設置護欄、邊坡監測系統設置未如期完成及承包廠商紀錄不良竟還能得到政府標案等，顯示台鐵局及交通部根本疏於管理，未落實工地安全規範之管控，台鐵局、交通部與有過失，而蘇貞昌院長無視台鐵長年積弊與安全控管問題，遲未核定台鐵總體檢報告更是難辭其咎，讓不幸事件一再重演，已無法勝任行政院長職務。

國民黨團建請院會做成決議：一、要求行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍及台鐵局代理局長祁文中等人應負起政治責任，立即下台；二、本院應即成立「0402台鐵408次太魯閣號事故調閱委員會」，以釐清事故原因及追究相關人員責任。

其他人也看了這些...

►李義祥員工墜谷「頭被削一半」 7年前工安意外...家屬求償百萬

►推薦李義祥入黨人士曝光 曾競逐主委力拼幫民進黨在花蓮執政

►林佳龍介入中郵標案 徐巧芯：早該下台！最大尾的蟑螂就是他



►振興一下我們的美麗