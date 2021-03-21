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「情⼈的眼淚」雨來菇　自然農法培育成功…不必等下雨天天可吃到

▲滿州一家生技公司以自然農法成功培育雨來菇 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲滿州一家生技公司以自然農法成功培育雨來菇 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

原住民口裡傳說中「情⼈的眼淚」的雨來菇，在屏東縣滿州已有生技公司以自然農法培育成功，讓消費者全年都可以吃到，東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉和前縣議員曾瓊慧等人特地前往參觀，肯定該公司發想，冀望這項特色產業，帶動地方觀光發展。

▲滿州一家生技公司以自然農法成功培育雨來菇 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼蘇清泉等人參觀雨來菇的培育。

▲滿州一家生技公司以自然農法成功培育雨來菇 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

雨來菇是一種陸生藍綠藻，又稱地皮菜、草木耳；由於低卡低熱量、高纖維且含各種維生素、藻蛋白質、藻多醣和人體必需的胺基酸，營養價值極高。

▲滿州一家生技公司以自然農法成功培育雨來菇 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼培育雨來菇。

▲滿州一家生技公司以自然農法成功培育雨來菇 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

以前無法經由人工培育，只在下過雨之後，才會冒出頭，故被視為「雨中珍寶」，也是原住民口裡傳說中「情⼈的眼淚」。

滿州鄉宇相生物科技有限公司，用人工自然農法培育雨來菇，獨門技術引取無汙染山泉水來灌溉、加上滿州的陽光、乾淨的空氣，使雨來菇不必受限於雨季，不但一整年都可以吃得到，也適合煎、煮、炒、炸、涼拌、甜品各種料理方法，更是滿州、恆春地區的風味餐主角。

蘇清泉說，屏東縣的強項農漁產業必須升級，以提高生產力與市場競爭附加價值；並結合地方特色，努力發展休閒農業產業，除滿足旅客的需求，更兼顧生產經營及服務收入，帶動地方觀光發展。

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