恆春南門＋東港安泰兩醫院合作　91歲心肌梗塞嬤回魂按讚

▲91歲龔姓阿嬤開心地和安泰醫院醫護人員比讚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

恆春鎮民91歲龔姓阿嬤，日前在家中看電視時突感胸悶疼痛，家人送到南門醫院緊急處置及檢查後，醫師診斷急性冠心症併阻塞，建議即刻轉到東港安泰醫院，經心臟內科龔珍珍醫師追蹤十二導程心電圖及心臟酵素等檢驗確診後，進行緊急心導管手術，併冠狀動脈氣球擴張術，救回一命，讓家屬很感激。

由於龔姓阿嬤年事己高，又有中風病史及高血壓，過程十分慎重，手術期間為求精準快速，榮譽院長蘇清泉全程參與。

當天心臟內科龔珍珍醫師確診後送入導管室，進行緊急心導管手術，併冠狀動脈氣球擴張術，於LCX(左廻旋枝血管)及LAD(左前降枝血管)內各放置血管支架，手術過程相當順利。

目前阿嬤意識清楚，說話宏亮，家屬及蘇清泉院長、龔珍珍醫師訪視時，還開心的握住蘇院長的手，不停道謝；家屬也對安泰醫院心血管團隊的醫護人員表達感謝及肯定。

蘇清泉表示，因為屏南地形狹長，每一次的緊急醫療事件都是在跟死神搶時間，這次安泰醫院發揮為重度級急救責任醫院的功能，與南門醫院通力合作，搶救病患生命，是跨院合作的重要經驗，未來會設計一套SOP，讓國境之南的民眾的生命更有保障。

►Her今天推出「玫瑰粉」大同電鍋10人份、全不鏽鋼，原價3490元，特價2799元