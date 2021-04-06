太魯閣事故曝台人惡習！網PO「日本割草圖」對比：便宜行事

▲日本工人割草時都是兩兩一組，一人持機器割草，另一則手持防護網避免誤傷過路民眾。（圖／翻攝自FB／ 飛鳥季アスカキ）



實習記者陳妙津／綜合報導

台鐵太魯閣號列車2日發生史上最嚴重事故，竟是撞上包商未停妥而滑落的工程車，讓不少人震驚感嘆根本是人禍。旅遊達人「飛鳥季アスカキ」在粉專分享自己的經驗指出，曾在日本看到工人在路邊割草時，都是兩人一組，一個人割、一個人拿防護網同步移動，避免碎石飛濺，嚴謹的工安態度令人安心，希望台灣公共工程也能學習，不要再便宜行事釀成悲劇。

「飛鳥季アスカキ」表示，看到太魯閣事件相關報導仍很難過，事故不斷提醒大家「把自己的工作做好做確實，是多麼重要的一件事」。他分享曾到日本鴨川旅遊的經驗，見到除草工人割草時，一人使用機器除草，還有一人則手持防護網亦步亦趨地跟在旁邊，防止有草屑或小石子彈出，造成路人受傷，讓他對此感到相當驚訝，也特別拍下留念。

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▲釀禍工程車Google街景照被翻出。（圖／翻攝自PTT）



他表示，在台灣遇到工人割草時，從未見到有防護措施，讓他每每行經時總會主動趕快閃遠，「但為什麼是我要這樣主動避開？而不是施工單位自己先做好各種防護措施？」，讓他覺得相當可悲，希望台灣公共工程不要再便宜行事，因為一個便宜行事或「沒關係啦！不會那麼嚴重啦！」的觀念，最後就有可能導致嚴重的悲痛結果。

不少網友也對此表示認同，紛紛留言分享自己曾遇過的經驗，「在前公司就遇過，他們除草，彈飛的石子直接撞破整面落地玻璃。非常可怕。」、「我有過在高速公路被在對向內側修剪分隔島的割草機揚起的石頭直接打到擋風玻璃過…」、「很悲哀，新竹科學園區路邊割草也從沒防護」、「小時候還真的被飛來的石頭打過，從此陰影超大」。

還有網友指出，現在雲林、嘉義及花蓮等地，也曾經見過工人割草有架設防護網，不過在台灣並不常見。也有網友分析台日施工態度的差異原因，指出日本人相對願意花錢花時間維護施工安全，但是台灣人愛講CP值，不願花大錢加上習慣便宜行事，自然會不太會顧及工安，「便宜行事就是台灣人的民族性」、「一分錢一分貨、服務跟品質不是憑空掉下來的」、「價格性招標導致惡性循環」、「兩個人要兩倍薪啊，一堆連加班費都捨不得出的哪可能這麽做...」。