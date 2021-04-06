「淳修一路好走！」台鐵同仁列隊送別　專列啟動護送殉職司機員回家

記者張君豪、張乃文／花蓮報導

台鐵太魯閣號列車失事進入第5天，台鐵今也特派專列協助送殉職司機員袁淳修「下班回家」，由於台鐵列車都是有去有回才算是一次完整任務，這次司機員「有去」但因公殉職而「無法回」，因此台鐵用專列載他回去，象徵「回程」任務結束，而台鐵人員們也列隊送別，高喊「淳修一路好走」。

▲台鐵人員列隊高喊「淳修一路好走」送別。（圖／記者張君豪攝，下同）

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交通部長林佳龍今（6）日前往袁淳修靈堂上香，並說，「我是佳龍部長，來看你、送你最後一程，你的任務已經完成，我們會用專列送你回家，回到台中。你堅守崗位，守護乘客直到最後一刻，緊急剎車、鳴笛，盡全力減少這次事故傷害，而你自己犧牲了，我們從現在看到的調查資料，知道你是因公殉職，我們會爭取頒發行政院冒險犯難最高的榮譽跟撫卹！」

▲▼台鐵列隊送別高喊「淳修一路好走」。

台鐵人員列隊送別袁淳修，高喊「淳修一路好走」，林佳龍也陪同家屬上車，坐至花蓮站才下車、表達慰問之意。而送別司機員的專列(8725次，9節柴電車)12:08從花蓮出發後，也會在事故現場稍作停留，象徵任務完成。台鐵表示，專列預計14:30停靠樹林站(乘務員交接)，約17:30抵達台中站。

▲專列從花蓮發車，將司機員骨灰及家人送回台中。（圖／記者張君豪攝）

負責駕駛這輛專列的台鐵司機員吳長智表示，專列表定今天12點發車，會從花蓮將司機員的骨灰及家人送回台中。過去從來沒有過這樣的形式，當初想法是說，殉職司機員當天是從樹林開始上班，但台鐵司機是要開完回程才算下班，所以希望用這樣的方式，中間會停樹林，去代表他任務結束。

至於另一位罹難的助理司機員江沛峰，彌撒後尊重其宗教與家屬意願，由神父陪同開車送回，因此沒有採用專列。