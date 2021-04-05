知名網紅IG曬捐款單「150萬元x2」：一點小心意　他1疑點揪造假！

記者黃君瀚／綜合報導

IG擁有1.5萬追蹤的吳姓網紅，昨（4）日在限時動態曬出2張捐款單照片，上頭霸氣寫上150萬元，暖心留言「盡一點點小心意」聲援太魯閣號出軌傷亡者。不料有網友眼尖搜圖，質疑收據只是愛心基金會公開的範本，完全沒有實際效力。

▲吳姓網紅IG貼出2張捐款單，各是150萬元。（圖／翻攝PTT）

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網友在PTT爆料，表示在網路上看到有個網紅暖心捐款，一次就大手筆捐了150萬元整，IG限時動態上更下寫對太魯閣號傷者滿滿的關心，「我們無法分擔他們的痛苦，但我們可以盡一點點小心意，一起低頭閉上眼睛為遇難家屬禱告。」

▲眼尖網友搜圖，發現只是台灣關愛基金會的收據範本。（圖／翻攝PTT）

不過他隨後對收據搜圖，赫然發現那2張捐款單只是台灣關愛基金會官網上的範本，質疑吳姓網紅造假，「原來現在捐款都這麼方便的嗎」？

如此消費悲劇的行為，馬上引來大批鄉民幫高調，「這樣算詐欺吧」、「那個國字還寫錯欸」、「這沒偽造文書問題嗎」、「開會看到這個真的很難受」、「這手法很假欸，我可以填更多」、「沒捐錢不會有人說什麼，為什麼要造假沽名釣譽？傻眼！」

記者實際查詢該網紅IG，1.5萬人追蹤小有名氣，簡介區寫著接節目主持、品牌代言、遊戲實況和平面拍攝等工作，從照片上的旅遊、穿搭照，可以發現生活相當光彩亮眼。不過假捐款單事件被踢爆後，目前帳號已緊急轉為私人帳號。

▲吳姓網紅生活光鮮亮麗，不過目前帳號已轉為私人帳號無法查看。（圖／翻攝PTT）