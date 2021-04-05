罹難助理司機江沛峰是男高音　華岡合唱團「唱這首歌」送他最後一程

▲太魯閣號2名司機員「最後身影」畫面。（圖／林劭劭授權提供）



記者許展溢／台北報導

台鐵408次太魯閣號事件中罹難的助理司機江沛峰，是文化大學電機系104年畢業校友，還是華岡合唱團第50、51屆的男高音，文化大學校友總會今（5日）在臉書號召華岡合唱團團員，要在告別式、追思彌撒中唱大家最愛的文大校歌，這也是江沛峰進入合唱團唱的第一首歌。

校友總會表示，江沛峰是電機系104校友、華岡合唱團第50、51屆男高音、總務台鐵司機助理司機員，並提到江沛峰「進入華岡合唱團的第一首歌，是我們最愛的校歌，我們一起唱給您聽，送您最後一程，謝謝您留下的美好。」家屬4月6日將在花蓮美崙天主教教堂舉辦告別式，早上9點開始。追思彌撒則 為4月10日，在樹林天主教堂舉辦，一樣是早上9點半開始。

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台鐵408次太魯閣號發生半世紀最嚴重事故，造成50人死亡、202人受傷，司機員袁淳修和助理司機員江沛鋒不幸罹難。全國火車駕駛產業工會發文悼念表示，兩人克盡司機本分直到最後一刻，英勇的行為讓人感到驕傲與不捨，最後並向兩人喊話「淳修、沛峰任務解除了！」我們以您們為傲。

▲文化大學校友總會臉書號召華岡合唱團團員，一起唱校歌給江沛峰聽。（圖／翻攝中國文化大學校友總會臉書）

火車駕駛工會指出，一場突如其來的橫禍，奪走了兩位菁英的生命，被迫必須在最輝煌的生命時刻畫上了休止符！這是我們所不能接受的，也不願相信的事實。您們英勇的行為，讓身為司機員的我們感到驕傲與不捨！從生還的旅客口中聽到，在驚恐中還能感受到您們盡力的想將傷害降低，克盡司機本份直到最後一刻，這讓我們多麼的動容與感動，將司機員的專業價值表現的如此徹底。

工會表示，為了不再讓憾事發生，從悲痛中記取教訓，我們將更堅定的捍衛行車安全信念，一條安全回家的路，不僅僅是對大眾的責任，也是我們對摯愛的親人們的一種承諾。最後也向兩人喊話「謝謝您們！淳修、沛峰任務解除了！」。