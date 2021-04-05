陰宅打趴陽宅！　上海墓地一座38.7萬為二手房的3.4倍

▲上海民眾於福壽園掃墓祭拜先人。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸房價逐年升高，「陰宅」價格也一路攀升，身為國際一線城市的上海寸土寸金，墓地價格同樣相當可觀。平均每座0.3至0.6平方公尺（約0.1至0.18坪）的一塊墓地價格達8至9萬元人民幣（約34.4至38.7萬元新台幣，下同），墓地價格相較於近期公布的二手房價要貴上4.3倍。

▲大陸殯葬業第一股福壽園於上海經營的公墓。（圖／CFP）

馬來西亞《中國報》報導，以每塊墓地0.5平方公尺（約0.15坪）來計算，上海墓地每平方公尺均價至少要17萬元人民幣（約台幣73.1萬元），購房平台安居客數據顯示，上海3月二手房的均價，每平方公尺只要5萬元人民幣（約台幣21.5萬元），相差約3.4倍。

相較於房價受限於政府調控措施，陰宅行情因人口老化及土地稀缺等因素，成為殯葬業獲利的黃金時代。大陸殯葬業第一股「福壽園」近日公布的2020年財報顯示，全年18.9億元（人民幣，下同）的收入中，有14.08億來自經營性墓穴，也就是說，福壽園有3／4的收入來自墓地交易。

▲上海墓地均價為二手房的3.4倍。（圖／CFP）

然而，包括萬科、恆大及碧桂園等大陸房地產界的龍頭企業在內，2020年毛利率最高的恆大僅達24.7%，相較於福壽園的85.58%的毛利率，只能望其項背。

上海每座高級墓地的均價於2016年已經超過9萬元人民幣，單價甚至超過了當時上海內環的新房房價。而福壽園雖已將殯葬業務拓展至超18省份45座城市，但有46.9%的收入都來自上海這一個地方。