墓地宴請好兄弟！陰風大作傳怪聲：36桌才夠　他嚇瘋秒備齊

▲泰國一名商人在墓地席開36桌，宴請好兄弟前來用餐。（圖／翻攝自Facebook／นักข่าว เมืองชล）

記者葉睿涵／綜合報導

清明節將至，許多人都會準備豐富的花果祭祖，但泰國卻有一家人於3月29日，在墓地擺了一場大型宴席，以豐富的佳餚款待「好兄弟」，沒想到宴席卻因為數量不夠，引來亡靈「現聲」，要主人給祂們準備更多的食物。

▲宴席上每桌都有7樣佳餚和飲料，相當豐盛。（圖／翻攝自Facebook／นักข่าว เมืองชล）

綜合外媒報導，這場席開30餘桌的宴席是一名43歲泰國商人塔諾彭（Thanaphon Wannachot）出資舉辦的，每桌都備有7樣美味的菜餚和飲料，勢必要讓墓地裡的「好兄弟們」一飽口福。塔諾彭表示，在墓地擺宴是其亡母的意思，他們相信，這樣做能為自己和家人帶來好運，於是他預訂了外燴服務，決定在墓地擺上32桌，宴請亡靈一同用餐。

太陽下山後，塔諾彭馬上就宣布開宴，這時現場卻突然傳來一陣陰風，風中還隱約能聽見一句話，「要36桌才夠」。塔諾彭聞言，內心「震了一下」，馬上吩咐廚師臨時增加到36桌，好讓這些好兄弟都能「吃飽吃滿」。

▲塔諾彭在舉香進行儀式後便宣布開席。（圖／翻攝自Facebook／นักข่าว เมืองชล）

從事餐飲業超過18年的外繪老闆昂迪（Ekkaluk Undee）表示，這是他第一次遇到有客戶將酒席擺在墓地裡，「這裡真的很陰森，我覺得有點可怕，脊背發涼、汗毛都豎起來了」。還好，當地救援隊在聽說這罕見的事後，馬上來到現場緩和了當地的氣氛，也有不少民眾趕來看熱鬧。儀式結束後，塔諾彭將食物分給當地的窮人和民眾，希望能讓大家都能溫飽一餐。

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