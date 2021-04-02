We愛兩岸青年短片大賽4／2起徵件！ 邀你用鏡頭說愛的故事　

▲兩岸創作者於WE愛交流營共同拍攝短片。（圖／主辦單位提供）

記者魏有德／上海－台北 連線報導

第五屆We愛兩岸青年短片大賽今（2）日正式啟動，向兩岸青年徵集身邊有關「愛」的故事，藉此將愛傳遞至每個角落。經過4年的打磨累積，「We愛」已成為兩岸影視品交流的品牌平台，累積超6000部影片參賽，但生出200多部受人矚目、撼動人心的作品。

▲第五屆WE愛兩岸青年短片大賽正式啟動徵件。（圖／翻攝WE愛官網）

細數前四屆的參賽及獲獎影片，兩岸青年創作者透過風格鮮明的獨特視角，用鏡頭語言展現了愛生活、愛學習、愛城市的廣闊視野，內容多元呈現家庭親情、交友戀情、工作成長、生活愛好等不同領域；他們透過劇情、紀錄、動畫、懸疑、科幻、驚悚等新鮮有趣的題材，把他們對於愛的理解、包容、思考和闡釋，以及朝氣蓬勃的激情和夢想未來的創意分享給更多人，獲獎影片也可以在WE愛官網上讓大家隨時細細品味。

▲歷屆得獎作品都可以在WE愛官網上回味。（圖／翻攝WE愛官網）

本屆大賽從作品徵集、評選得獎，到We愛交流營、頒獎典禮等一系列活動，提供線上交流、互動分享、合作合拍、輔導創作等學習內容，以及與影視大咖近距離互動的機會。此外，8月舉行的大賽頒獎典禮將也會在上海和台北同步舉行，

有興趣參與「We愛兩岸青年短片大賽」的創作者，可以通過大賽官網報名參賽，從4月2日起持續徵集作品至7月16日止。7月31日公告入圍作品後，8月下旬則將舉辦We愛交流營，包含開營儀式、交流分享、頒獎典禮等活動。