「要命15分鐘」關鍵曝！警扣李義祥通聯　貨車滑落鐵軌他竟滑手機

記者張君豪、黃宥寧／花蓮報導

太魯閣號要命脫軌意外造成包含列車司機旅客共50人死亡，花蓮地檢署罕見成立最大專案調查編組，調查貨車滑落邊坡造成太魯閣號傷亡的花檢以檢察長俞秀端帶領包含周芳怡等3名主任檢察官、及署內其他21名檢察官率領聯合專案小組展開調查，其中最關鍵的「要命15分鐘」李義祥貨車墜落後，到9點28分太魯閣號列車撞上前這段時間，李義祥到底有沒有打電話通報成為檢警追查重點，而相關影像顯示，他似故作鎮靜但也頻滑手機、打電話。

▲花蓮地檢署檢察長俞秀端5日晚間到花蓮殯儀館針對太魯閣號重大意外說明偵辦進度。（圖／記者黃宥寧攝）

5日傍晚6時許，花蓮地檢署檢察長俞秀端說明偵辦進度，透露包含花蓮縣警局、鐵路警察局、刑事局、法務部調查局、廉政署都加入專案小組展開徹底究責追查，說明期間有媒體記者詢問從貨車滑落邊坡關鍵「要命15分鐘」李義祥到底有沒有打電話給警察、消防局、或者台鐵通報貨車滑落邊坡意外？

面對記者突如其來的發問，花檢檢察長俞秀端先是愣了一下，才緩慢回答媒體「這屬於案情偵查不公開部分」但光從專案小組規模龐大且包含調查局、廉政署就可窺見端倪；但如果李義祥事發後冷血未打電話求救通報，且造成50條人命上百人輕重傷慘劇，肇禍在先隱匿犯行在後，怎可能第一時間獲聲押庭法官裁定交保？

但專案小組要面臨的另個關鍵在於，檢警審閱李男到案後的手機通聯，李到底在意外發生後，打電話給誰、說了什麼，或曾否向哪個公家機關求助，反映「貨車卡在鐵軌上」的重大意外災情資訊；檢警目前正在釐清，是否在撞車脫軌意外發生前，台鐵行控中心人員是否已經掌握貨車跌落邊坡災情？

上述情況都將可能導致案情從單純李義祥停靠貨車未拉手煞車造成的意外悲劇，延燒成包含台鐵等公務機關人員是否有瀆職卸責甚至成為同案共犯的可能性；花檢檢察長俞秀端間接證實包含調查局、廉政署都加入專案小組，案情是否擴大延燒，就跟俞今天受訪時的神祕回應「不排除」稍見端倪。

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