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太魯閣「第4車廂姊妹花」驚險逃生　撞擊當下還原「窟窿」後被彈飛

台鐵太魯閣號今天上午因工程車從花蓮清水隧道口山坡滑落卡在鐵軌，造成出軌意外，目前為止已知有50人不幸罹難。（圖／張文玠攝）

▲台鐵太魯閣號今天上午因工程車從花蓮清水隧道口山坡滑落卡在鐵軌，造成出軌意外，目前為止已知有50人不幸罹難。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台鐵太魯閣號今天上午因工程車從花蓮清水隧道口山坡滑落卡在鐵軌，造成出軌意外，目前為止已知有50人不幸罹難！本刊找到在第4車廂驚險逃生的K姓女乘客，K女心有餘悸地說，當時和妹妹返回台東家鄉，意外當下先聽到像陷入「窟窿」的撞擊聲，緊接著發生一陣嚴重搖晃，後來自己被彈飛、擠壓，車廂內一片尖叫聲，才知發生大事；K女說，當時妹妹去上廁所，她發現妹妹不在身邊，第一時間就急哭了，所幸妹妹是在第3車廂而非死傷嚴重的第5車廂，姊妹倆幸運獲救。

K小姐接受本刊專訪，回憶太魯閣號出軌的驚險一瞬間時表示，當時她和妹妹在第4車廂，因為太魯閣號平時都很晃，所以第一時間有個像陷入「窟窿」很大的撞擊聲，當下還以為是比較嚴重的搖晃，後來發現自己有點被彈飛、擠壓，車廂內大家都在尖叫，才知發生大事！

Ｋ姓女乘客今天上午搭乘台鐵太魯閣號準備返回台東老家，卻遇上出軌意外，所幸和妹妹幸運逃過一劫。（圖／讀者提供）

▲Ｋ姓女乘客今天上午搭乘台鐵太魯閣號準備返回台東老家，卻遇上出軌意外，所幸和妹妹幸運逃過一劫。

K小姐表示，因清明連假，她和妹妹一起返回台東家鄉，當時妹妹去上廁所，意外發生當下，她查覺妹妹竟然不在身邊，第一時間緊張之下就急哭了，後來發現當時妹妹是去第3車廂上廁所，所以她很安全，如果她往第五車廂去的話，後果就不堪設想，因為她們身處的第4車廂是在隧道內的頭，當時爬下車廂逃生時，曾轉身去看第5車廂，發現第5車廂整個已扭曲變形。

K小姐轉述妹妹在第3車廂遇到的情境說，當時妹妹幫忙指揮，後來一度想要去撿她的行李，但看到行李落在屍體附近就不敢過去拿，由於第4車廂車門壞了，有個男生將車門拉開後，她們就跳下去，剛好落在黃色斜梗在隧道口的1輛車子旁，但因所站之處幾乎無空隙可過去，後來又從第3車廂爬過去，那時沒想太多，逃出來時，才知就是那輛黃色工程車滑落造成火車出軌意外。

K女說，後來接駁人員將我們載去花蓮車站，在救援過程中，因為連假塞車，救護車進去後再出來都花很長時間，目前已和妹妹平安返抵台東，算不幸中之大幸。 

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