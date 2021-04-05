臉書變性交易平台！「0.3／60分／1800」配辣圖　神暗示老司機都懂

圖文／鏡週刊

「臉書」日前只因環團人士潘忠政轉發的PO文，引述到某民代在PTT的留言，內容涉及兒少剝削情節，就給予停權，引發爭議；但本刊發現，「臉書」嚴以對待用戶，卻坐視許多社團媒介賣淫，然成了全台最大網路性交易平台，這些社團的管理者、PO文者，都不會提到性交或性器官等字眼，但他們的暗語，老司機都懂！

台灣公投史上第一個由民間發起的生態保育類「珍愛藻礁公投」，收到超過70萬份連署，遠超過28萬份的門檻，已在上個月中旬正式送交中選會，但公投領銜人潘忠政的臉書帳號，日前卻無預警遭停權，引發環保團體抗議。對此，臉書解釋，因潘忠政「分享兒童情色化內容」，才會限制他帳號的部分功能，但潘只是轉發環保人士引述維基百科的文章，內容提及某民代2008年在PTT的留言，其中牽涉兒少性剝削情節，結果就被限制，無法直播、發文，臉書的「高道德標準」由此可見一斑。

檢視臉書的社群守則，洋洋灑灑列出二十多項規定，其中與情色有關的包括：兒童性剝削、虐待和裸露畫面；成人性剝削；成人裸露畫面和性行為；性誘惑，一經發現或有人檢舉，臉書就會對問題用戶祭出停權、封鎖等手段。

諷刺的是，臉書上招攬情色生意的公開社團比比皆是，甚至被網友稱為「全台最大的性交易推廣平台」，卻不見臉書有禁止、淨化的措施。本刊調查，臉書上與情色有關的社團包括「個人工作室SPA優推薦」「全台個人油壓按摩、推拿、單親、紓壓交流」「老司機暗黑紓壓按摩個工SPA單身男女約會交流群」「包養象牙塔」「台灣南北按摩交流」「捷克論壇深夜區2.0」…等等，有的社團還分北、中、南不同版，以利業者就近招攬嫖客。

表面看起來，這些社團的管理員都不會寫「做愛」「性交」或性器官等字眼，不會踩到臉書的底線，但他們的發文，內行人、老司機一看都懂。

曾擔任網路情色論壇管理員的阿傑告訴本刊，性交易的用語五花八門，舉例來說，「0.3」是性工作者上身赤裸，只幫男客打手槍、不口交；「0.5」是全裸口交、打手槍，但不能性交，也就是所謂的「半套」；至於「一」則是性交一次的代號。

如果發文的內容為：0.5、1、1千5，代表半套、一小時、收費1,500元，以此類推。至於「個工」則是個人工作室的簡稱，也就是所謂的「一樓一鳳」，性工作者在一個私密空間進行性交易。



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