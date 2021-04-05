收假日遇太魯閣事故亂東部疏運　北花客運加開16班次還可以訂位

▲因應鐵路事故，交通部協調國道客運路線台北－花蓮加開16班次。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

今天是清明連假收假日疏運尖峰，台鐵東部幹線受到太魯閣408車次嚴重事故影響，東正線仍在全力搶修中，由西正線單線雙向運轉調度。交通部長林佳龍指出，國道客運路線台北－花蓮，除原訂90班次外，已協調業者加開班次共16班次，目前還可以訂位，民眾可多加利用。

東部幹線受到太魯閣事故影響，採單線雙向運轉，列車有誤點情形。目前交通部因應鐵路事故，已協調國道客運路線台北－花蓮加開16班次，目前還可以訂位。

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▲408次太魯閣號出軌事件，卡在隧道中的第五節車廂已拖出。（圖／記者楊詩益攝）

至於列車最新運行情形，旅客可至台鐵局官方網站，將隨狀況更新資訊：https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip；台鐵局也提供24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打），旅客或可就近各車站查詢。

西部國道部分，今日車流預估中午過後進入高峰，高鐵全線正常營運，雙鐵將視尖峰時段旅客疏運情形加開丶加掛車廂、加開全車自由座列車。

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