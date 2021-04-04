補票搭死亡列車！　網紅「韓德凱文森」失聯前對話曝光

記者陳羿妏、吳奕靖、許宥孺／花蓮報導

花蓮市民代表胡仁順昨（3日）收到委託PO尋人文章，內容提到吳姓網紅「心享事宸_韓德凱文森」搭上發生事故的408次太魯閣號，至今仍無音訊，讓家屬相當焦急，昨日趕緊自高雄趕赴花蓮殯儀館，進行DNA採檢。胡仁順今稍早也接受《ETtoday新聞雲》訪問，並提供吳男失聯前，與友人傳的最後一段話。

▲花蓮市民代表胡仁順受訪談網紅「心享事宸_韓德凱文森」失聯事件。（圖／胡仁順提供）

據了解，吳男今年約29歲，也是一名網紅「心享事宸_韓德凱文森」，他在IG常常分享生活照片，追蹤數破千，亦曾參加台東縣政府舉辦的「來去駐台東」網紅徵選活動，進入備取名單，2日預計要赴台東參加活動。

▲吳男留給友人最後的話是談及補票事宜。（圖／胡仁順提供）

胡仁順提到，吳男是高雄人，平時住在新北，2日受邀台東縣政府參加「來駐台東」活動，搭乘太魯閣號，購買站票，還與友人說「被多補5成票價，花錢消災的概念，現在大搖大擺坐在地上」，講完就再也沒回過訊息，時間停留在8點，而自太魯閣號事故上午9時許發生後，其家人就沒有聯繫上吳男；而吳的家人完全不曉得吳男要去台東，是吳的友人私訊吳的弟弟稱「吳男可能搭到這班死亡列車」，才知道吳男去了台東。

▲家屬沒在失物招領區見到吳男常背的背包。（圖／胡仁順提供）

胡仁順也說，吳男母親人還在高雄，吳的哥哥、弟弟則於昨晚抵達花蓮殯儀館，惟吳男不在傷者名單上，故採檢DNA ，目前仍在殯儀館等待相驗結果。另外，吳男家人也提供吳男平時常背的背包照，推測吳可能會背該背包外出，但他們今前往台鐵失物招領區查看，卻沒看到同款背包。