搜救人員目擊悲劇第一現場　過來人曝心境：看著遺體送出來很沉重

▲太魯閣出軌重傷集中7、8節車廂 基隆搜救隊：車體嚴重扭曲變形。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

台鐵太魯閣號2日上午發生出軌意外，死亡人數達51人，200人受到輕重傷，是為台鐵半世紀最嚴重事故。事發至今進入第三天，傳出有不少趕赴現場的搜救人員見到慘狀之後，引發身體不適的情形發生，就有曾經協助過維冠金龍大樓倒塌事故的網友表示，希望除了關心傷亡者外，大家也可以多關心當天出勤的人員，給他們心理上的支持。

有網友在臉書社團「爆廢1公社」發文指出，當年在協助搜救維冠金龍大樓倒塌事故時，看著一具一具遺體送出來，可以理解那種感受有多麼沉重，提醒參與此次太魯閣出軌意外的所有搜救人員，「別讓自己活在PTSD（創傷後壓力症候群）下，因為你還有我們，也請各位花蓮的弟兄們，多關心一下當天出勤的弟兄。」

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▲408次太魯閣號出軌事故現場，遺體運出。（圖／記者宋良義攝）

原PO接著說道，遇到大傷真的很辛苦，更別說貼上黑卡的一瞬間，全國的朋友還有同仁，內心跟你們一樣沉重，在心靈上也都會與你們同在。這次的搜救任務已經完成了，回去好好休息，然後再一起好好地去掌握明天吧！

此外，原PO也希望希望大家可以為這些辛苦的搜救人員打氣，「有坐過救護車的朋友，應該多少有聽到過我們同仁給的心理支持以及鼓勵的話，加油！再忍耐一下，快到醫院了！放心交給我們吧！現在，換大家給我們第一線弟兄們心理支持了！一人一句辛苦了，謝謝你們，讓我們一起感謝最前線。」

文章一出短短時間引起眾多網友的迴響並紛紛指出，「辛苦了！謝謝所有的救難人員！」、「感謝你們的盡力協助和付出，辛苦你們了」、「你們永遠站在第一線，謝謝你們，辛苦了」、「祝福一切順利，加油」、「致最偉大的救援戰士們，感恩您們的付出與奉獻，辛苦了，謝謝您們」。

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