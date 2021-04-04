獨／太魯閣號48死！「6歲妹壓40分鐘」救不回　醫悲嘆：如人間煉獄

記者吳奕靖、許宥孺、林昱萱／花蓮報導

台鐵太魯閣號2日上午發生嚴重出軌事故，釀成48人死亡、198人受傷的慘劇。對此，慈濟醫院副院長吳彬安回想起，搶救第一天，真的宛如人間煉獄。

▲太魯閣號出軌車體嚴重變形。（圖／記者郭世賢翻攝）

吳彬安表示，「大部分前面進來都是輕傷的，大概下午1、2點後，就陸續有重傷、轉院的進來、而有個小朋友不到6歲，進來時頭顱破裂、沒有呼吸，大家當時輪流在急診、在外科救護室，壓了40分鐘，但仍是沒救回來。」

吳彬安表示，「很多都是重症骨折，在作檢查時需要很多協助，我們的志工都是馬上啟動，讓醫療過程很順。」而他也感嘆，「真的有些來就是看得很心酸、人生無常，很多人痛苦的哀嚎、奄奄一息，感受到生命脆弱 ，雖然醫療進步，但還是有很多無助的地方。」

▲慈濟醫院副院長吳彬安。（圖／記者吳奕靖攝）

吳彬安提到，「我自己心裡也很難過，這次體會更深，我們看到他們送進來，有些是夫妻、有的就是一瞬間生命就消逝，還有好多痛苦哀號，有些人救助起來，他也不是一個完整的人了，這段時間都會受盡很多痛苦折磨 ，而我們當醫療人員的就是要守護生命，這是我們神聖的使命。」

另外，目前統計死亡人數為48人、受傷人數198人、目前住院者45人、其中外籍人士死亡3人、受傷4人、在隧道仍有5節車廂未拖出。

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