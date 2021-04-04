30歲女獸醫搭太魯閣號遇難！院長淚悼6年善舉　同事收養生前愛貓

▲台北恩亞動物醫院30歲女獸醫陳盈靜罹難，院長發文哀悼。（圖／翻攝自Facebook／恩亞動物醫院，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台鐵408次太魯閣號發生半世紀最嚴重事故，截至目前為止造成51人死亡。台北恩亞動物醫院30歲女獸醫陳盈靜也搭上這班列車，確定不幸罹難。醫院院長3日在臉書發文悼念，透露陳盈靜6年來的種種善舉、要「靜醫師無需牽掛」。

今年30歲的獸醫師陳盈靜，畢業於國立中興大學獸醫學系，曾任台東心語動物醫院，曾經創下8小時內替30隻貓、20隻狗結紮的記錄。恩亞動物醫院院長蔡依津文中表示「靜醫師是一位非常溫暖且值得信任的人」。

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蔡依津透露，靜醫師在任職期間領養了兩隻米克斯貓，其中一隻是罹患口炎一年半還沒好的阿巧，飼主決定要放棄治療安樂牠。院長蔡依津聽到後就說「沒有我治不好的口炎貓」靜醫師則說「治好我就帶回家養」。如今這兩隻貓也分別從原先的5公斤、4公斤養到現在成8公斤、7公斤，「為恩亞賽豬公模範」。

對於靜醫師的離去，蔡依津深刻體悟到「痛失英才」這句話的箇中含意，因為靜醫師對院長來說不僅是同事、更是我看重和珍惜的摯友。院長也謝謝靜醫師這六年來的付出，「我們知道貓兒們一定是靜醫師的牽掛，阿巧暫時會收養在婷婷家，肥寶也會安置在恩恩家，恩亞會一起照料肥寶跟阿巧，靜醫師無需牽掛。」