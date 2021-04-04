中華郵政最新一季郵票發行計畫出爐　「6款新品」搶先看

▲中華郵政第2季發行郵票，金魚郵票預定4月9日發行。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政今年第2季將發行6種新郵票品，名稱分別為觀賞水族生物郵票－金魚（第3輯）、台灣近代畫作郵票（110年版）、台灣自行車道郵票（110年版）、清徐揚日月合璧五星聯珠圖古畫郵票（下輯）以及台灣古蹟郵票（110年版）、高山植物郵票（第1輯）。

觀賞水族生物郵票－金魚（第3輯）為特種郵票，預定4月9日發行。這是繼108年及109年發行「觀賞水族生物郵票－金魚」系列郵票後，再以珠鱗、朝天眼、水泡眼及獅頭等金魚品種為題材。發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元2枚、15元及28元。

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▲台灣近代畫作郵票（110年版）預定4月21日發行。（圖／中華郵政提供）

台灣近代畫作郵票（110年版）預定4月21日發行。中華郵政繼發行「台灣近代畫作郵票（108年版）」後，續以國立台灣美術館典藏的〈大屯山〉、〈南國初夏〉及台北市立美術館典藏的〈豐原一角〉、〈南國之船〉等畫作為題材。發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元及12元各2枚。

▲台灣自行車道郵票（110年版）將於5月5日發行。（圖／中華郵政提供）

台灣自行車道郵票（110年版）將於5月5日發行。中華郵政以「南投 日月潭自行車道」、「花蓮 玉富自行車道」、「台東 關山環鎮自行車道」及「台中 潭雅神綠園道」為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元2枚、15元及28元。

▲中華郵政續以國立故宮博物院典藏之清徐揚日月合璧五星聯珠圖為題材，發行下輯郵票1套6枚。（圖／中華郵政提供）

繼109年發行上輯郵票後，中華郵政續以國立故宮博物院典藏之清徐揚日月合璧五星聯珠圖為題材，發行下輯郵票1套6枚，郵票面值均為8元，預定5月19日發行。

圖案包含北京內城東城區的胡同合院、商店舖面、市井街道、東安門、東華門，以及新年元旦文武官員進京朝賀，市井百姓相互拜年等熱鬧景象，另有官員穿戴服飾冠帽、各式交通工具等豐富景象。

▲台灣古蹟郵票（110年版）預定6月17日發行。（圖／中華郵政提供）

台灣古蹟郵票（110年版）則預定6月17日發行。票面以南鯤鯓代天府、新竹州廳、理學堂大書院及馬公金龜頭礮臺等古蹟為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元、8元、10元及12元。

▲中華郵政以台灣藜蘆、玉山山蘿蔔、早田氏香葉草及玉山佛甲草等高山植物為題材，發行1套4枚郵票。（圖／中華郵政提供）

高山植物郵票（第1輯）預定6月30日發行。為介紹台灣高山植物之美，增進國人重視生態保育，中華郵政特以台灣藜蘆、玉山山蘿蔔、早田氏香葉草及玉山佛甲草等高山植物為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元2枚、15元及20元。

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