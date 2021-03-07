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郵局寄美德法等國際郵件3／8起漲價　各國「最新附加資費表」出爐

▲▼中華郵政郵差送貨投遞。（圖／記者賴文萱攝）

▲國際郵件將自110年3月8日起，新增「緊急情況附加費」資費項目，相關計費標準將另按月公告。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政為因應國際航運價格攀升，國際郵件將自110年3月8日起，新增「緊急情況附加費」資費項目，如遇有緊急情況（如疫情）影響，導致航運價格激增，就將加收費用。根據中華郵政公告3月最新附加費用表，寄達地包含澳大利亞、比利時、加拿大、瑞士、捷克、德國、法國、英國、義大利、荷蘭、瑞典、美國等都需要加收附加費。

中華郵政表示，因受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響，自109年起國際航班大幅縮減，飛往國外主要航點最高峰航運價格較疫情前增加高達4倍，致國際郵件航空運費支出大幅增漲。

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▲▼郵局寄國際郵件3／8起漲價，各國「最新附加資費表」出爐。（圖／中華郵政提供）

▲郵局寄國際郵件3／8起漲價，各國「最新附加資費表」出爐。（圖／中華郵政提供）

中華郵政參照民營業者因應疫情作法，新增國際郵件緊急情況附加費，參酌市場航運費率調漲與波動，將按月公告次月加收之寄達國及其計費標準。根據中華郵政公告3月最新附加費用表，寄達地包含澳大利亞、比利時、加拿大、瑞士、捷克、德國、法國、英國、義大利、荷蘭、瑞典、美國等都需要加收附加費。

中華郵政表示，新增緊急情況附加費，是用於支付航空公司運費及外國郵政遞送費等調漲費用，以持續經營國際郵件業務。不過，調整後的國際郵件資費仍為跨境物流服務中最低廉的選擇，中華郵政將持續提供國際郵件普遍、公平、合理之服務。

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