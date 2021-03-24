　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

HELLO KITTY「變身小郵差」第2波聯名商品搶先看　3新品明開賣

▲▼中華郵政與Hello Kitty合作推出聯名商品。（圖／記者李宜秦攝）

▲中華郵政與Hello Kitty合作推出第2波聯名商品。（圖／記者李宜秦攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政與國際知名三麗鷗經典明星HELLO KITTY合作，訂於3月25日續推出第2波「郵蒂幸福」聯名系列商品，由化身超萌小郵差的HELLO KITTY為大家送上滿滿的幸福和溫暖。

第2波推出的「郵蒂幸福」系列商品，饒富新意且具生活趣味，包含有杯墊、幸福郵摺以及馬克杯、幸福枕等，數量有限，明起可在各地郵局、郵政博物館購買或至中華郵政集郵電子商城訂購。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Hello Kitty「變身小郵差」第2波聯名商品來了。（圖／中華郵政提供）

▲「HELLO KITTY FOR YOU杯墊」，每款售價新台幣150元，分郵差款及寫信款兩種。（圖／中華郵政提供）

中華郵政表示，「HELLO KITTY FOR YOU杯墊」，每款售價新台幣150元，分郵差款及寫信款兩種。杯墊呈現騎乘腳踏車送信與手持信封俏皮遮臉的Q萌模樣，該商品僅於發售當日上午9時在集郵電子商城銷售。

▲▼Hello Kitty「變身小郵差」第2波聯名商品來了。（圖／中華郵政提供）

▲「HELLO KITTY郵蒂幸福郵摺」，封面採軋型設計。（圖／中華郵政提供）

「HELLO KITTY郵蒂幸福郵摺」則是每份售價新台幣300元，以可愛的HELLO KITTY結合旅行台灣個人化郵票，郵摺封面採軋型設計，展現HELLO KITTY俏皮造型。

▲▼Hello Kitty「變身小郵差」第2波聯名商品來了。（圖／中華郵政提供）

▲中華郵政這次還推出「HELLO KITTY郵蒂幸福限量組合」，每組售價新台幣1,660元。（圖／中華郵政提供）

另外，中華郵政這次還推出「HELLO KITTY郵蒂幸福限量組合」，每組售價新台幣1,660元，內含上述所有商品及「HELLO KITTY溫心馬克杯」、「HELLO KITTY擁抱幸福枕」各1款。

限量組合還會加贈「郵蒂幸福提袋」1只，限量500組，僅於發售當日上午9時在集郵電子商城銷售，每人限購2套。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
命理師爆福原愛「性慾強」遇喜歡的人會堅持！ 日本人：她這次不
快訊／英特爾砸200億美元蓋廠　台積電摜破季線驚見570字頭
張忠謀退休前神布局！台積電成功孵造小金雞　首次賣股就獲利7倍
快訊／長榮貨輪卡在蘇伊士運河！　雙向交通大堵塞

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

岳父母怪寵壞老婆　人夫曝「上路5分鐘」後果：我要保護電線桿

HELLO KITTY「變身小郵差」第2波聯名商品搶先看　3新品明開賣

衛環又為「疫苗成立小組」開不了會　國民黨霸佔主席台朝野爆吵

新手媽想幫小孩取名被婆婆嗆「遷出戶口」　網竟興奮喊雙贏

13年新低！逢甲去年「首跌破千萬」僅839萬人次　比金融海嘯還慘

媳婦過完年第2波惡夢！夫家清明節要掃8個墓　讓她崩潰明年不去了

司機怨加油說好跳停「被硬灌20公升」　內行人1關鍵挺加油員

快訊／玉山再降3月雪！積雪1公分持續中　銀白夢幻現況曝

「長條形回波」接力帶春雨！全台天降甘霖　鄭明典曝原因

40公斤正妹大胃王路路爆職災！「整口爛牙」貧血加劇　無法再大吃

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

新手駕駛快學！靠雨刷判斷車距 對齊保桿=2.8m、行李箱＝1.1m

男孩聽爸喊「臭小子」秒崩潰！ 媽媽暖心解釋：是充滿愛的意思

岳父母怪寵壞老婆　人夫曝「上路5分鐘」後果：我要保護電線桿

HELLO KITTY「變身小郵差」第2波聯名商品搶先看　3新品明開賣

衛環又為「疫苗成立小組」開不了會　國民黨霸佔主席台朝野爆吵

新手媽想幫小孩取名被婆婆嗆「遷出戶口」　網竟興奮喊雙贏

13年新低！逢甲去年「首跌破千萬」僅839萬人次　比金融海嘯還慘

媳婦過完年第2波惡夢！夫家清明節要掃8個墓　讓她崩潰明年不去了

司機怨加油說好跳停「被硬灌20公升」　內行人1關鍵挺加油員

快訊／玉山再降3月雪！積雪1公分持續中　銀白夢幻現況曝

「長條形回波」接力帶春雨！全台天降甘霖　鄭明典曝原因

40公斤正妹大胃王路路爆職災！「整口爛牙」貧血加劇　無法再大吃

美議員提案將台灣納入「北約+」　吳釗燮致謝：努力加強台美關係

「雙向塞船」畫面曝光！長榮貨輪卡蘇伊士運河　船長們超崩潰

LINE提高資安層級！　加速推動用戶資料轉移至日本

外交部實施外配結婚依親面談專案　助2400對新人完成結婚手續

三星堆「外星人」後代被發現？　DNA報告解密

水庫解渴「中部本周進帳千噸水」　是否分區限水今日開會決議

台南「胖瘦娃娃機雙盜」！剪鎖頭3分鐘撈6萬　10多家店受害

岳父母怪寵壞老婆　人夫曝「上路5分鐘」後果：我要保護電線桿

HELLO KITTY「變身小郵差」第2波聯名商品搶先看　3新品明開賣

大谷翔平走向更全能之路　打首棒增加盜壘嘗試

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

生活熱門新聞

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

強回波通過！今全台中獎雨最多時間曝　南部終於下了

今晚全台中獎通通有雨！2區雨最大

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

大胃王路路爆職災！「整口爛牙」貧血加劇

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

Netflix代碼公開！「100040」全是18禁

外送「1顆水餃」收36元！真相曝光網笑翻

樂天9正妹扛起鄭文燦躺胸口　網嗨翻：我要選了

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

台中25日下午2點起停水23hrs

機車顧路慘被當肥羊　騎士曝過程

全聯特價品藏陷阱！鮮乳「2瓶322元」險中招

嫩妻「想買可樂」遭拒　老司機全笑了

更多熱門

相關新聞

超商限定白爛貓、史努比口罩明天開賣

超商限定白爛貓、史努比口罩明天開賣

鐵粉真的要收！超商又有最新卡通口罩了，這次是超療癒的白爛貓、史努比、Hello Kitty系列，，口罩上印了滿版可愛肖像，且大人、小孩款通通有，不管是想跟孩子戴親子口罩或是想要自己收藏都沒問題，3月24日上午11時起正式開賣。

三麗鷗5大明星小夥伴　變身Q萌軟糖悠遊卡

三麗鷗5大明星小夥伴　變身Q萌軟糖悠遊卡

郵局3/24起開辦全新「自郵領件」

郵局3/24起開辦全新「自郵領件」

郵局寄國際郵件　3/8起漲價了

郵局寄國際郵件　3/8起漲價了

馬雅各逝世百週年紀念郵票3/5發行

馬雅各逝世百週年紀念郵票3/5發行

關鍵字：

中華郵政HELLO KITTYHELLO KITTY聯名

讀者迴響

熱門新聞

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

福原愛「1通視訊電話」鐵了心不回頭！

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

詹惟中被爆「退養浪貓」！　回應了

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

健美猛男臥推220KG！3秒後胸肌撕裂影片曝

「二壘妹」開球爆紅　少女近況辣照曝光

強回波通過！今全台中獎雨最多時間曝　南部終於下了

30歲月薪50K！「無房車、女友」很失敗　網看存款：及格

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！

礁溪生魚片10片280元！驚吃鮭魚冰沙

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面