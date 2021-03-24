HELLO KITTY「變身小郵差」第2波聯名商品搶先看　3新品明開賣





▲中華郵政與Hello Kitty合作推出第2波聯名商品。（圖／記者李宜秦攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政與國際知名三麗鷗經典明星HELLO KITTY合作，訂於3月25日續推出第2波「郵蒂幸福」聯名系列商品，由化身超萌小郵差的HELLO KITTY為大家送上滿滿的幸福和溫暖。

第2波推出的「郵蒂幸福」系列商品，饒富新意且具生活趣味，包含有杯墊、幸福郵摺以及馬克杯、幸福枕等，數量有限，明起可在各地郵局、郵政博物館購買或至中華郵政集郵電子商城訂購。

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▲「HELLO KITTY FOR YOU杯墊」，每款售價新台幣150元，分郵差款及寫信款兩種。（圖／中華郵政提供）

中華郵政表示，「HELLO KITTY FOR YOU杯墊」，每款售價新台幣150元，分郵差款及寫信款兩種。杯墊呈現騎乘腳踏車送信與手持信封俏皮遮臉的Q萌模樣，該商品僅於發售當日上午9時在集郵電子商城銷售。

▲「HELLO KITTY郵蒂幸福郵摺」，封面採軋型設計。（圖／中華郵政提供）

「HELLO KITTY郵蒂幸福郵摺」則是每份售價新台幣300元，以可愛的HELLO KITTY結合旅行台灣個人化郵票，郵摺封面採軋型設計，展現HELLO KITTY俏皮造型。

▲中華郵政這次還推出「HELLO KITTY郵蒂幸福限量組合」，每組售價新台幣1,660元。（圖／中華郵政提供）

另外，中華郵政這次還推出「HELLO KITTY郵蒂幸福限量組合」，每組售價新台幣1,660元，內含上述所有商品及「HELLO KITTY溫心馬克杯」、「HELLO KITTY擁抱幸福枕」各1款。

限量組合還會加贈「郵蒂幸福提袋」1只，限量500組，僅於發售當日上午9時在集郵電子商城銷售，每人限購2套。

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