「郵票選美活動」開跑！投票就能抽iPhone 12　4票選抽獎途徑曝

▲郵票選美活動開跑。（圖／中華郵政）

記者李宜秦／台北報導

為推廣集郵並宣傳郵票之美，中華郵政公司自3月8日至4月8日舉辦「110年郵票選美活動」，票選109年所發行最美郵票1枚(或小全張1張)，即可參加抽獎，獎項包括iPhone 12 Pro 512GB、、iPad 128GB、Dyson無線吸塵器等，共有4大途徑可參加票選活動。

中華郵政指出，此次票選內容涵蓋防疫、保育、體育、歷史文物及臺灣風情等主題，共計68個票選標的。活動時間為3月8日至4月8日為止。

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▲中華郵政舉辦郵票選美活動。（圖／記者賴文萱攝）

民眾可於活動期間內，透過「110年郵票選美」活動網站、「中華郵政 郵你真好」FB粉絲專頁，或中華郵政LINE官方帳號投票等多元方式參加活動，亦可於明信片上書寫欲票選之郵票編號及投票者資料，郵寄至「100900臺北北門郵局第100號信箱(110年郵票選美活動小組收)」。

參與活動者即可參加抽獎，活動獎項包括iPhone 12 Pro 512GB、全自動義式咖啡機、iPad 128GB、Dyson無線吸塵器、LG空氣清淨機、Go Pro全方位防水攝影機及精裝本郵票冊等精美好禮。