獨／總站捷運夜市將開幕　北台中好市多：明起停車須出示會員卡

▲台中總站夜市明天復業。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

去年風光開幕的台中總站夜市因執照問題遭勒令停業100多天，將在明日4月3日星期六復業，夜市名稱也改為總站捷運夜市。由於當時人潮眾多造成交通壅塞、汽機車違規停放，而鄰近夜市的美式賣場好市多擔心夜市人潮為求方便，將車輛停進賣場，宣布明天起汽車、機車要進好市多都得出示會員卡才能停車；捷運公司也說將請警方加強取締，以防機車亂停擋住捷運乘客進出。

台中市北屯區捷運舊社站附近的總站夜市，去年8月7日申請營業許可，但在未獲核准前，業者卻利用國慶連假，在10月9日至11日違法營運。當時大批遊客湧入造成交通大打結，甚至將附近超商提款機現金都領光，引發附近居民怨聲載道。

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明天4月3日總站捷運夜市開業，儘管業者規劃專屬停車場，但僅有200多個汽機車停車位，依舊讓民眾疑慮停車問題，尤其是位在夜市旁的好市多賣場剉咧等，擔心逛夜市民眾通通將車停進賣場，宣布明起民眾須需出示會員卡才能進賣場停車。台中捷運公司也說，去年夜市開幕時，捷運尚未通車，就有不少機車違停在捷運周邊，擔心情況重演，明天也會請警方加強取締。

此外，連假過後，夜市也遇到自來水供五停二問題，捷運公司私下透露，最擔心夜市消費者在停水期湧入捷運站上廁所，影響乘客權益，目前只能先加強清掃因應。

對於民眾疑慮，總站捷運夜市也在臉書上公布影片實測捷運舊社站步行到夜市僅要1分50秒，疾呼民眾多搭乘捷運逛夜市，也表示已經準備了12噸儲水槽，解決停水問題，要讓民眾可以放心逛夜市。

▲鄰近總站夜市的好市多北台中店明起將限制入場汽機車須出示會員卡才能進入停車。（圖／資料照片）

