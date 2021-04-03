太魯閣事故招魂法會　罹難家屬哭喊家人！魂魄回家安息

▲▼縣長徐榛蔚到場捻香並念誦心經，期盼透過信仰的力量願罹難者安息。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台鐵太魯閣號408車次在花蓮縣大清水隧道口發生重大意外，造成50人罹難及百餘名乘客輕重傷，花蓮政府民政處3日下午於事發地點舉辦引魂法會，縣長徐榛蔚也到場捻香並念誦心經，期盼透過信仰的力量願罹難者安息，也期盼傷患早日康復，家屬盡快從悲痛中走出來。

台鐵408車次嚴重事故的搶修工作目前仍不斷進行中，台鐵3日上午已將第一節車廂拉出，並吊掛出第二節車廂，其餘車廂因撞擊嚴重變形須逐一評估處理方式。3日下午花蓮縣政府民政處邀請中華玄門總會及玄門法師總會在事發地點舉辦招魂法會，現場家屬哭著吶喊家人，希望可以將魂魄帶回家中安息。

▲招魂法會現場，家屬哭喊家人魂魄回家安息。

徐榛蔚表示，對於台鐵太魯閣列車發生重大傷亡事故深感遺憾，對於罹難者家屬及身心受創的民眾，感到萬分不捨及悲痛，而災後心理重建更是漫長的復原之路，往往需要數月或數年，徐榛蔚提醒民眾多關愛自己，也多關心身旁親朋好友，花蓮縣政府會共同協助傷患及罹難者家屬們度過難關。

徐榛蔚關心家屬與乘客後續連繫是否順利，若有家人確認是408車次的乘客，家屬尚未接獲回報平安，可撥打03-8354008（花蓮分局勤指中心）詢問，家屬如需瞭解傷者目前情形，請撥打受傷人員後送詢問專線03-8567632；有心理支持需求時，可撥打衛生局服務專線03-8351885，或撥打花蓮縣政府溫馨關懷專線03-8225178。

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