相對位置曝！工程車停貨櫃屋外→ 緩坡車道下滑20米→翻落邊坡墜軌

▲事故地點相關位置圖。（台鐵提供）

記者王兆麟／花蓮報導

台鐵太魯閣號從樹林開往台東的408次列車，2日在花蓮清水隧道疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成50人罹難逾百餘人輕重傷事故，花蓮地檢署深夜訊後將義祥工業社負責人李義祥聲押，但法官裁定50萬交保。

▲▼台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝，下同）

吊貨工程車停放在清水休憩區附近工地斜坡，不明原因滑落斜坡下方的鐵道上，導致太魯閣號列車迎面撞上，造成重大傷亡，花蓮地檢署已對義祥工業社負責人李義祥聲請羈押。

花蓮地檢署檢察長俞秀端2日深夜受訪表示，原本基於偵查不公開無法說明，但此案為社會矚目案件，對涉案人李義祥聲請羈押；另外分派好幾組檢察官分別在現場和必要場所進行搜索，保存相關證據。

另外台鐡在事故原因初步調查结果，認定委外邊坡整治施工廠商東新營造工地主任早上約9點左右駕駛貨車，巡視工地，停放在施工便道上，進入工務所後，因故溜逸20公尺，沿著施工便道滑落至東正線上（K51+450），遭408車次通過時撞擊，發生出軌事故。

台鐵在2日的運安會記者會表示，會聚焦在「有無拉手煞車， 或煞車有無故障」方向調查。

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