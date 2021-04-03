獨居女性「別在超商買冰淇淋」　網曝超恐怖跟蹤手法

圖、文／鏡週刊

女性獨自在外租屋，有不少須注意的「眉眉角角」以策安全，如把男性鞋子放在玄關做擺飾、外賣不要叫到門口以及要求2套餐具等，沒想到有網友還建議「不要在超商亂買冰淇淋」，分析此舉可能引起有心人士跟蹤，真實原因曝光後嚇壞女性朋友，直呼「真的太噁心。」

▲女性獨居大不易，連「在超商買冰淇淋」都可能出問題。（示意圖／photo-AC）

[廣告]請繼續往下閱讀...

一位日本女性網友建議「不要在超商買冰淇淋回家」，原因在於冰淇淋很快就會溶化，因此有心人士或跟蹤狂看到獨自來超商的女性購買該品項後，幾乎可以斷定她就住在附近，甚至若購買2個以上的冰淇淋，就更不可能是臨時起意，途中買來這麼多個吃，有更大的機率是附近住戶。

這位女網友就分享自己的恐怖經驗談，她曾因在超商選不出來想吃的口味，乾脆買了2個要帶回家，而就在踏出超商門口時，被人搭訕說：「妳家就住在附近吧？」讓她相當驚慌，搭訕者還直接挑明：「因為妳買了冰淇淋嘛。」最後這位女網友太過害怕，立刻拔腿跑回家。

除此之外，亦有網友在出地鐵站時，發現路上有「整盤煮好的熟螃蟹」放地上，這位網友提醒如果在地上看到「太過奇怪的東西」，恐怕也是有心人士的一種跟蹤手法，有可能看到目標人物撿起之後，再藉由對方於社群網站上展示怪東西的發文，來搜尋出包含地址、室內擺設等更多私人資訊，因此也不可不慎。



更多鏡週刊報導

前女團KARA成員驚爆赴日黑暗內幕 遭女社長逼同居＋共浴

銀行高管非禮服務生還嫌胸部小 「硬掰被陷害」遭法官打臉

鐵鋸逼就範！西施之狼服刑18年將出獄 「再犯風險高」續強制治療