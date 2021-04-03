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獨居女性「別在超商買冰淇淋」　網曝超恐怖跟蹤手法

圖、文／鏡週刊

女性獨自在外租屋，有不少須注意的「眉眉角角」以策安全，如把男性鞋子放在玄關做擺飾、外賣不要叫到門口以及要求2套餐具等，沒想到有網友還建議「不要在超商亂買冰淇淋」，分析此舉可能引起有心人士跟蹤，真實原因曝光後嚇壞女性朋友，直呼「真的太噁心。」

女性獨居大不易，連「在超商買冰淇淋」都可能出問題。（示意圖，photo-AC）

▲女性獨居大不易，連「在超商買冰淇淋」都可能出問題。（示意圖／photo-AC）

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一位日本女性網友建議「不要在超商買冰淇淋回家」，原因在於冰淇淋很快就會溶化，因此有心人士或跟蹤狂看到獨自來超商的女性購買該品項後，幾乎可以斷定她就住在附近，甚至若購買2個以上的冰淇淋，就更不可能是臨時起意，途中買來這麼多個吃，有更大的機率是附近住戶。

這位女網友就分享自己的恐怖經驗談，她曾因在超商選不出來想吃的口味，乾脆買了2個要帶回家，而就在踏出超商門口時，被人搭訕說：「妳家就住在附近吧？」讓她相當驚慌，搭訕者還直接挑明：「因為妳買了冰淇淋嘛。」最後這位女網友太過害怕，立刻拔腿跑回家。

除此之外，亦有網友在出地鐵站時，發現路上有「整盤煮好的熟螃蟹」放地上，這位網友提醒如果在地上看到「太過奇怪的東西」，恐怕也是有心人士的一種跟蹤手法，有可能看到目標人物撿起之後，再藉由對方於社群網站上展示怪東西的發文，來搜尋出包含地址、室內擺設等更多私人資訊，因此也不可不慎。

曾有網友在出地鐵站時發現一整盤螃蟹，而紅圈處似乎就是設套者。（翻攝自推特）


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