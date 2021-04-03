4口之家搭太魯閣死亡車廂3死　91歲阿公坐輪椅悲認屍

記者吳奕靖、游宗樺、黃宥寧／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日於清水隧道撞上滑落邊坡的工程車，導致多節車廂出軌、變形。當中花蓮玉里鎮牧師之女鍾惠美1家4口也搭上這班列車，不幸的是僅剩她逃過一劫。家屬3日前往現場認屍，悲慟不已，崩潰哭到需要有人攙扶。牧師馬亨亨接受訪問表示，鍾惠美父親已高齡91歲，昨半夜才敢讓老人家知情，今也坐輪椅趕到現場。

▲國體2兄妹與父親罹難，僅存母親鍾惠美逃過一劫，稍早高齡91歲鍾父也趕赴殯儀館。（圖／記者許宥孺攝）

不幸罹難田徑好手張恩昀女友受訪表示，2日一大早張恩昀與爸爸、媽媽及哥哥坐上408次太魯閣號要返回花蓮掃墓，卻搭上受創最嚴重的第8節車廂，死者母親鍾惠美卻成家中唯一倖存者，僅頭部受傷送往醫院急救後性命無礙。

▼鍾惠美是花蓮玉里鎮牧師之女，他們所屬的牧師馬亨亨(右)受訪表示2日半夜才敢告知91歲老父。（圖／記者吳奕靖攝）

鍾惠美與先生張信盛來自玉里鎮的牧師家庭，2人所生的一對兒女更是體育亮點新星。牧師馬亨亨受訪表示，從昨(2 日)事發後，他就趕緊清查有沒有所屬教會的人坐上車班列車，經查確發現鍾惠美一家人都坐上車班列車。

▼鍾惠美頭包紮紗布成一家四口唯一倖存者，她忍著傷仍在殯儀館處理後事。（圖／記者游宗樺攝）

馬亨亨也悲傷提及，鍾惠美的父親已經是高齡91歲老牧師了，他們教會人員一直不敢告訴他老人家這件悲傷的事，直到電視不斷播放，深夜11點多才敢告訴他，3日稍早鍾父也坐著輪椅前往殯儀館認屍。

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