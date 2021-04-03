獨／遺體未分流？　花檢察長俞秀端澄清：絕對一塊一袋

記者陳凱力、劉昌松／新竹報導

台鐵太魯閣號408次列車在4月2日、清明連續假期第一天發生嚴重交通事故，導致50死、162受傷，許多傷患仍在醫院搶救治療，警政署長也於3日前往花蓮坐鎮指揮，並增派刑事人員全天輪班做DNA鑑定，以協助家屬盡快指認身分，另有家屬質疑「死者遺體未適當分流」一事，花蓮地檢署檢察長俞秀端也出面解釋，「屍塊絕對是一塊一袋」，也並無讓家屬直接面對冰櫃所有屍塊的事情。



▲花蓮地檢署檢察長俞秀端出面解釋，「屍塊絕對是一塊一袋」，也並無讓家屬直接面對冰櫃所有屍塊的事情。（圖／記者吳奕靖攝）



警政署長陳家欽說，要協助家屬趕快完成相驗工作，因為有些大體的肢體有支離，所以必須馬上做DNA鑑定來確認，因此是連夜加班、加派人力來做，且現場也需要（蒐證）。

陳說，整個檢體採樣非常多，包括手、腳、骨頭、牙齒，昨天連夜已經送回刑事局，今日又送了一批，我們已加派人員在刑事局做DNA排列的定序，預計在今晚能完成，加快協助家屬指認。

▲▼408次太魯閣號出軌事故現場第2日，事故列車移除作業作業。（圖／記者陳煥丞攝）





針對昨日有民眾質疑「死者遺體未適當分流」分流一事，花蓮地檢署檢察長俞秀端也親自解釋，「屍塊絕對是一個裝一袋獨立的」，她說屍塊裝袋後會放置冰箱儲藏，也不會讓家屬直接面對冰櫃，是提供相同特徵的照片讓家屬指認，找出編號後，由檢察官帶到冷凍區闢出的相驗室，之後還會到指揮所製作筆錄，若家屬無法趕到花蓮，在北檢也有提供照片讓家屬指認。

北檢表示，北部地區罹難者家屬若不方便至花蓮地區，可攜帶身分證件，就近前往臺北地檢署進行照片指認，為儘速協助家屬確認死者身分，將全天候24小時進行指認，協助家屬在最短時間內儘速完成相關指認。

▲警政署長陳家欽上午前往花蓮坐鎮。（圖／記者吳奕靖攝）

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