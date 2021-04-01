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社會 社會焦點 保障人權

補習班老師女兒傳詛咒紙條　她向小三童媽媽道歉一句話引爆大怒

▲補習班老師女兒傳「詛咒紙條」　小三女童媽對峙…一句話惹毛。（圖／翻攝新竹大小事）

▲女童媽媽不捨孩子收到詛咒紙條，將女兒所受到的遭遇PO在網路上。（圖／翻攝臉書新竹大小事）

記者陳凱力／新竹報導

有家長在臉書指控，將孩子送到新竹市一家補習班，未料女兒疑似遭到補習班老師霸凌，還收到老師的女兒傳紙條，要女童去死。女童媽媽心疼孩子，上網寫下自己的經歷，引起網友討論。該補習班也回應，班主任已經前往教育處說明，該承擔的責任，他們都會承擔。

小三女童的媽媽說，女兒從小學開始就在這家補習班補習，直到三年級開始，發現女兒數學都不會寫，一問才知道她在補習班都在發呆，媽媽告訴她，不懂的可以問老師，卻得到女兒回「老師說走開啦，不要問我，這麼簡單都不會寫」，家長向補習班反映，竟得到業者回復「老師心情不好，是對其他同學說，不是針對女童」、「女童寫功課都在分心，老師完全沒問題」。

家長質疑，難道那些話不跟自己女兒說就可以對其他學生說嗎？沒想到隔天反而收到女兒回來抱怨，補習班老師指責她「怎麼會跟你媽說我都沒有教你數學？」

女童媽媽心道不妙，認為該補習班已不適合女兒繼續留下，只是女兒還沒轉出，又收到一張寫著「曾XX(女童名)去死吧」的紙條，女兒說，是補習班老師的女兒在上課時傳給她的紙條，媽媽帶著紙條去補習班退費，並告知此事，卻只換來對方「不好意思，這樣做真的很不好，換作是我也會很生氣」的回應，就沒有下文了，女童媽媽氣憤道，「這就是現在的教育者，自己小孩親手做的事情，居然給我一個事不關己的同理心」。

貼文經過網路瘋狂轉載，引起討論，有網友暗指這是「補教界的黑暗面」、請原PO一定要報警備案，也有網友認為「應該是有什麼誤會」，也有網友勸女童媽媽「妳可能要加強對女兒的心理輔導，人生很長，早一點受挫折也不是壞事」。

記者去電該補習班，接聽電話的行政人員表示，班主任上午已經前往教育處說明，該承擔的她們都會承擔，記者再問「該承擔」是指誰、紙條一事是否屬實，補習班行政人員則說無法代替主任回答，一切要等主任回來才能知道。

新竹市教育處回應，上午已向家長、補習班業者了解情況，紙條其實是補習班老闆的女兒和女童因故發生爭吵所傳，學校老師也已經介入處理，兩個女同學也將誤會解釋清楚，只是家長仍希望獲得補習班老闆的慎重道歉，因而引發不滿；而該補習班老師言行失當的部份，雖女童已於30日轉離，但教育處仍就補習班人員的溝通、教學持續輔導，避免有其他孩子感受不舒服，而當事女童目前生活也歸於正常，並未因此事產生恐懼及陰影。
 

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