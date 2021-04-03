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「BBC駐華記者受威脅才離境」　中使團反控歐盟：與事實不符

▲▼BBC駐北京記者沙磊（John Sudworth）選擇調派台灣，稱受到威脅趨烈。（圖／翻攝自推特「@dlcmh」）

▲BBC駐北京記者沙磊（John Sudworth）選擇調派台灣，自己也稱受到威脅。（圖／翻攝自推特「@dlcmh」）

記者任以芳／綜合報導

針對歐盟對外行動署發言人就英國廣播公司（BBC）記者沙磊離華以及中國的外國記者環境所發聲明，認為他離境是為受到騷擾和阻擾。中國駐歐盟使團發言人2日回應指出，「歐方發表的聲明與事實不符，十分輕率。」

歐盟對外行動署發言人在聲明中稱，沙磊離華是外國記者因不斷受到騷擾和阻撓而被迫離開中國的最新案例，呼籲中方遵守有關國內國際法律義務，確保言論和新聞自由。

中國駐歐盟使團發言人指出，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並願作以下幾點澄清和回應：

一、BBC駐華記者沙磊在沒有通知中方主管人員和未履行常駐記者離任手續的情況下離開中國，之後聲稱受到中國政府的壓力和威脅。 事實上，該記者全家在華工作生活已經9年，中方按時為其換發記者證，依法保障其報導的自由和權利，為其工作提供便利，不存在所謂對其進行施壓或威脅。

二、BBC近年來在涉華問題上特別是在涉疫、涉疆問題上炮製了大量不道德的假新聞和虛假信息，這些報導引起了中國民眾的憤怒，把BBC稱為「偏見廣播公司」。 中方也已多次向BBC提出交涉。 如果該記者擔心因其報導被中國民眾起訴，並堅信自己確實沒有任何造假造謠行為，他應該坦然面對、應訴。 中國依法治國，不會冤枉好人。 如果該記者擔心其自身安全問題，完全可以報警，中方有關部門依法保障在華外國人的安全。

三、歐方指責中國去年驅逐了至少18名記者。 事實是，美國出於打壓中國的政治目的，無故拒簽延簽20多名中方記者赴美簽證，並驅逐中方60餘名記者。 中方對此不得不作出反應，這也是符合國際法的正當必要反應。

四、中國依法保障言論自由和新聞自由。 在中國，目前有40多個國家、200多家媒體機構派駐近500名記者，其中包括近200名歐洲記者。 很多外國記者在中國生活、工作了十幾年甚至30年以上。 這是中國的外國記者環境的真實寫照。 中方始終並將繼續致力於為外國媒體記者在華報導工作提供便利和説明，但堅決反對針對中國的強烈意識形態偏見，堅決反對違反新聞職業操守和道德的行為，堅決反對以所謂言論、新聞自由為名編造假新聞、虛假資訊攻擊抹黑中國。

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