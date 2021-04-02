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預測未來十年內　林毅夫：中國每年對世界增長貢獻30%

▲▼世界銀行前高級副行長兼首席經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院院長、北京大學南南合作與發展學院院長、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（圖／CFP）

▲世界銀行前高級副行長兼首席經濟學家、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（圖／CFP）

任以芳／綜合報導

隨著拜登時代來臨，中美持續競爭之下，未來中國經濟金融發展格局，以及與世界其他國家的合作前景將如何推動？根據《搜狐智庫》報導指出，林毅夫判斷，在未來10年或者更長時間，中國每年將實現6%左右的增長，對世界增長的貢獻每年將超過30%。

大陸經濟學家林毅夫在最新著作《論中國經濟：挑戰、底氣與後勁》中指出，隨著中國收入水準的提高，中國將邁入高收入國家。 勞動密集型加工業會從中國轉移到越南、柬埔寨甚至非洲國家。 美國對外貿易逆差也會從中國轉移到其他國家，中美關係可能打開新局面。

▲▼美中關係,中美關係,人民幣。（圖／路透）

▲林毅夫認為，許多發達國還沒完全脫離金融危機帶來疲軟。（圖／路透）

林毅夫表示，雖然自2010年以後中國的經濟增長速度節節下滑。 但其實不僅僅是金磚國家，連東亞的新興高收入經濟體，包括台灣、韓國、新加坡同樣在 2010 年以後經濟增長速度下滑，下滑的速度都比中國大。

「這種現象只能從一些共同的外部原因才能夠解釋。」 林毅夫指出，2008 年國際金融危機從發達國家爆發，到現在還沒有完全復甦。 發達國家經濟增長疲軟，需求增長速度就慢，導致整個國際貿易增長速度下滑，最終使得發展中國家出口減少。

林毅夫稱，「應對 2008 年的金融危機，每個國家採取積極的財政政策，通過基礎建設等來啟動需求、創造就業，現在這些專案都建成了，可是國際經濟還沒有復甦，所以民間的投資就減少，除非政府再進行新一輪的積極財政政策。」

展望未來，林毅夫對發達國家的經濟比較悲觀。 發達國家到現在還沒有做它應該做的結構性改革，所以結構性矛盾還存在，因此發達國家可能步日本的後塵，出現長期的增長疲軟，展望未來，它的發展速度會是慢的。 對於中國，如果對外出口這駕馬車快不起來，經濟增長就必須靠內需增長，即依靠投資和消費增長。

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲林毅夫認為，中國依然可以在中高端產業上做升級。（圖／CFP）

就投資而言，林毅夫表示，首先，中國還是一個中等發達的國家，可以在中高端產業上進行升級，好的投資機會有很多。 其次，投資基礎設施，中國這些年做的基礎設施大部分是城市之間的，如高速鐵路、高速公路，城市內部基礎設施還很不足。 再次，在環保、城鎮化上也要投資。

投資要有錢，中國的政府財政赤字佔GDP比重不到60%，民間儲蓄達到45%左右，為全世界最高，可以用政府的錢撬動民間投資。另外，中國還有3.1萬兆美元的儲備，投資要進口機器設備，中國有錢。 這三點又是中國跟其他發展中國家不同的地方。 」林毅夫稱。

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