6國外長接力訪中「全往南方走」　牛彈琴：中國外交罕見一幕

▲大陸外長王毅與新加坡外長維文在福建南平會面。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

自3月底起，包括俄羅斯、星馬、菲律賓、印尼及南韓等6國外長接力訪中。值得注意的是，代表各國外事最高層級的官員，未循往例前往北京，在國賓館與大陸外交人員會面，反而是以一種輕鬆的態度，前往南方城市參訪。對此，大陸官媒評論家牛彈琴表示，這麼密集的外交官員訪中，在外交史上少有，沒有前往北京更是罕見一幕。

▲俄羅斯外長拉夫羅夫在廣西桂林與大陸外長王毅會晤。（圖／新華社）

牛彈琴指出，外交無小事，在沒有舉行峰會的時刻，多國外長密集訪中，這樣安排肯定也不是無心，「更重要的，還有很多的第一次，包括俄羅斯外長拉夫羅夫為今年首個訪中的外國貴賓，星國外長維文則是疫後首度前往非東盟國家訪問，至於南韓外長鄭義溶則是在訪美前先訪華。」

牛彈琴認為，時代改變，中國的外交模式也出現變化，外長陸續訪華或許傳遞出更豐富的訊息，包括對中國的信任、搶抓中國紅利、打破西方包圍、為疫後做準備，甚至是釋放出避免選邊站隊的資訊。

牛彈琴還提到，星馬、菲律賓及印尼外長訪問的地點是福建南平，南韓外長鄭義溶也將於今（2）起在廈門進行2天的參訪行程，「福建對面就是台灣，按照一些外媒的解讀，不排除就是給台灣當局，也給世界看看，這麼多國家支持中國，台獨死路一條。」