短期無意取消加徵的關稅！　陸商務部籲中美對話：這不利於全世界

▲美國短期內無意取消對中國進口商品的關稅。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

台裔美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）日前指出，美國還沒有準備好在近期內取消對中國進口商品的關稅。對此，中國商務部發言人高峰今（1）日回應說，單邊加徵關稅措施不利於中國、美國和世界，並強調全球兩大經濟體應對話協商。

戴琪日前接受《華爾街日報》訪問時指出，美國還沒有準備好在近期內取消對中國進口商品的關稅，並強調「沒有一個談判者，會想放棄自己手中的談判槓桿」，但卻說與中國展開貿易談判可能持開放態度。

中國商務部1日的記者會上，高峰回應記者提問表示，中方一貫反對單邊加徵關稅措施，這不利於中國、不利於美國，也不利於世界。他認為，作為世界上最大的兩個經濟體，經貿關係的本質是互利共贏，雙方應在相互尊重、平等相待的基礎上，通過對話協商解決彼此的合理關切。

另一方面，中國近期裁定對澳洲進口的葡萄酒徵收反傾銷稅，高峰強調這是「世貿組織（WTO）賦予各成員的正當權力」，並強調裁決報告表明，自澳洲進口相關葡萄酒存在傾銷，給中國國內產業造成了實質性損害，採取的措施既符合WTO規則，也和中國國內法律的規定相關。

▲大陸商務部發言人高峰。（圖／CFP）



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