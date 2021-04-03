短髮妹買嘸高鐵坐票「直接佔廁所」　IG喊：別再敲了，不會出去的

▲原PO看到限時動態超無言。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

一位男網友日前在《Dcard》發文「無意間看了一則很無言的限時動態」，文中貼出一張IG限時動態的截圖。只見有位女乘客發文，直呼她買不到周日高鐵的坐票，就去躲在廁所，還表明「外面的人不要再敲了，我不會出去的」。文章一出，不少人也傻眼，「有夠沒公德心，還放上來自以為聰明。」

男網友轉貼截圖，只見女乘客對著廁所鏡子自拍了一張照片，接著PO上限時動態，搭配文字「當你買不到禮拜日高鐵的對號座，而自由座全部車廂都像公車一樣大爆滿的情況下，你突然想到唯一一個有地方坐，又聽不到別人在你耳邊聊天，而且還有至少一坪大的空間 #廁所」，最後更直呼「#外面的人不要再敲了我不會出去的」。

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▲女乘客躲在廁所，還表示「不要再敲了，我不會出去的」。（圖／翻攝自Dcard）

看到限時動態，原PO文中直嘆，「其實不太了解為什麼社會上總是有這麼多自私的人，在別人可能需要廁所之虞，卻躲在廁所只因為不想人擠人，甚至拍限時動態炫耀，看完覺得有夠無言。」

貼文一出，不少人也忍不住留言開批，「要是我朋友這樣就慢走不送，有夠自私」、「完全沒體諒想上廁所的人，屎在滾很難受欸」、「好像可以請列車長去處理，畢竟一般人在裡面待太久，真的會怕出事」、「開玩笑也很破腦吧！只能說怎麼樣的人開什麼樣的玩笑，這種蠢玩笑完全笑不出來」、「哇～沒有道德感耶」、「沒公德心還沾沾自喜。」