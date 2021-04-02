太魯閣號已54死　陳水扁撂重話：絕不能讓高鐵再變台鐵

▲高鐵。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

台鐵太魯閣號2日上午發生出軌意外，各地救難隊獲知消息後緊急前往救援，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌也在第一時間密切討論，指示相關單位積極應變。而這次的意外已造成54人死亡，被喻為是半世紀以來最大的死傷事件，前總統陳水扁更語重心長表示「絕對不能讓高鐵再變台鐵」。

陳水扁透過臉書發文表示，台鐵太魯閣號在清明連續假期的第一天，發生重大車禍，造成逾半世紀以來最大的死傷事件，這也讓他想起，當年不認同高鐵會變成廢鐵的說法，也絕對不能讓高鐵再變台鐵，因此才費盡苦心，多次協助高鐵解決財務危機並安全通車。

高鐵公司從民間企業投入BOT開始，就一直備受爭議，當時在2005年陳水扁政府時代，很多藍營的政治人物都公開批評高鐵，馬英九也說高鐵是「廢鐵」；然而，陳水扁當時多次協助高鐵度過財務危機，事後陳水扁也說，若高鐵被政府收回自建並由公家營運，「高鐵變台鐵」才是全民的夢魘！

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