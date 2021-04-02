2車男乘客現身還原「當時晃很大！」　事發車廂慘況曝：狀況不好

▲2車男乘客曝光現場照片。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

台鐵2日爆出軌意外！408次太魯閣列車經過清水隧道時，疑似撞上工程車，導致列車出軌，其中第4、第5節嚴重變形，受損相當嚴重。目前臉書社團、PTT等社群網站都有人在討論，其中《Dcard》也有網友發文貼出消息，吸引一些倖存乘客留言曝光現場狀況。

稍早有網友在《Dcard》貼出新聞消息，就有一位男網友留言，貼出該車的票根照片，證明自己就是搭乘408車次的乘客，並報平安道「出軌車廂的大部分都聚集在一個地方休息了，願大家平安！」

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▲2車男乘客貼出車票照片。（圖／翻攝自Dcard）

他也透露事發情況，「當時晃很大，大家都在叫，我跟我媽跌在地上，行李都往前飛。」不過目前男網友跟家人都很好，「其他人就不清楚了……目前1、2車廂的應該都出來了。」

也有別車廂的乘客留言，貼出照片直喊「狀況不好，我在出事的車廂，現在還卡在隧道，行動正常的人已經出來了。」留言中則是有多人留下搭乘該班列車的友人電話，請在現場的倖存男網友幫忙找人，「我的同學還在車上的樣子」、「我朋友還在裡面，沒有訊號……」

▼坐在出事車廂的乘客直呼「狀況不好」。（圖／翻攝自Dcard）