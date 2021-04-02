小孩血型不符！竹科男「驗DNA」抓小王　曝工程師1條件：易戴綠帽

▲示意圖。（示意圖／達志影像）

記者施怡妏／綜合報導

一名竹科男工程師表示，老婆日前生了寶寶，但是血型卻不符遺傳規律，他是A型，老婆是O型，小孩卻是B型，因此懷疑老婆外遇，要做親子鑑定確認小孩身分，希望可以拿回聘金66萬，以及月子中心的30萬元，他還強調，矮的男生容易被綠，「身邊有被戴綠帽的男生，超過180cm的1個，剩下都矮的」。

男網友在Dcard上發文，小孩血型不符，懷疑老婆通姦，打算做親子鑑定，老婆也同意，他還包紅包給月子中心的櫃台小姐，請對方幫忙注意有沒有陌生男子來探視，希望可以抓到小王，他也找了律師好友協助，「沒打算直接告上法院，只想把聘金66萬，還有月子中心的30萬要回來，快點離婚回復正常生活」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，月子中心的小姐跟他說，老婆的爸爸有帶一名律師，懷疑對方父母早就知情有小王的事情，「如果她不是心虛，就不用住月子中心第三天就找律師去月子中心了」。他也強調，矮的男生容易被綠，「很多矮的同事都有去驗，特別是我們竹科的男生」。

▲示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文一出後，網友們留言，「這什麼8點檔的內容，雙方經濟應該都不會太差」、「資源回收的傳說是真的」也有人表示，「一直說自己很矮到底要多自卑」、「為啥要特地提身高，老婆出軌跟男生身高無關吧」。

但也有網友指出，如果驗出來小孩是自己的該怎麼辦，「有沒有想過如果孩子是你的，那一切怎麼收尾」、「有聽過案例，真的生出的血型不符合原則，好像是血球上面的連結錯誤導致的」。不少人也笑說，「置板凳，卡後續，等更新」、「如果鑑定出來了，有人能提醒我回來看嗎」。