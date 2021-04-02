6歲女童陪家人搭車罹難！阿公、阿嬤「搭小黃認屍」…8小時趕到花蓮

▲太魯閣號可怕意外，6歲女童身亡、父親、姊姊仍在救治當中。（圖／記者張君豪翻攝）



記者柯振中／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日上午發生嚴重死傷，造成至少50人死亡、156人輕重傷，年紀最小的死者僅有6歲。事件發生後，6歲女童的祖父母接獲消息，從新北市出發搭計程車，乘車時間將近8個小時，最後才抵達花蓮縣的醫院。

該列408次太魯閣號2日上午7點11分從樹林出發，目的地台東，行經約2個小時17分，經過花蓮清水隧道南端時，與滑落邊坡的工程車發生碰撞，導致列車擦撞隧道，1至6節車廂出軌、3至8節車廂卡在隧道裡。

▼太魯閣號出軌意外，造成至少50人死亡，最小死者僅6歲。（圖／消防署提供）



台鐵緊急成立一級應變小組，展開救援工作，各地的救難隊接獲情報，也動身趕往現場，投入搜救。經過約8個小時的搜救，初步統計死亡人數50人、輕重傷156人，其中最小的死者是年僅6歲的楊姓女童。

楊姓女童出事後，祖父母接獲消息，立刻從新北市出發，花了8個小時的時間趕往醫院，兒子、大孫女也還在院內救治，不曉得為什麼會發生這種狀況。

楊姓女童的祖父說，兒子帶著孫女出來過兒童節，沒想到竟然發生這種意外，大孫女腦部受傷，開刀時間非常久，還不知道情況怎麼樣。詳細肇事原因為何，警方仍在調查當中，結果仍待釐清。

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