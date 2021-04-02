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太魯閣出軌釀48死！花蓮地檢署「全員銷假」　全力調查事故原因

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號今上午9時許傳出重大事故，一輛違停邊坡的工程車疑似忘記拉手剎車，導致車體自斜坡滑落入侵鐵道，太魯閣號反應不及當場撞上、出軌，釀成41死、逾百人受傷重大傷亡事件。花蓮地檢署指出，第一時間得知消息後，即成立專案小組前往現場保全證據，同時花檢全員取消休假回署，全力協助死傷者家屬處理後續事宜。

▲▼408次太魯閣號出軌事故現場，遺體運出。（圖／記者宋良義攝）

▲太魯閣號出軌事故現場，罹難者遺體陸續運出。（圖／記者宋良義攝）

花蓮地檢署指出，太魯閣號出軌釀成重大傷亡，截至今下午4時，已累計41人死亡、逾百人受傷，目前現場人員陸續協助載運遺體離開，傷者則分別送往慈濟醫院、國軍花蓮總醫院、部立花蓮醫院、門諾醫院、以及宜蘭縣各醫院救治。花檢表示，上午第一時間得知事故發生後，隨即由檢察長、主任檢察官及檢察官成立專案小組，並立即趕往現場，在不影響救災前提下保全相關證據，以利後續查明事故發生原因。

▲▼408次太魯閣號出軌事件。（圖／記者陳煥丞攝）

▲目前現場搜救行動仍然持續進行中。（圖／記者陳煥丞攝）

花檢表示，檢察官、法醫及宜蘭、台北、台東地檢署支援法醫已於中午前完正部署，前往花蓮市立殯儀館待命，花檢動員人力及犯保志工到場協助，力求盡速完成遺體相驗，同時花檢全員取消休假回署，將詳細調查事故發生原因，並全力協助死傷者家屬處理後續事宜。

▼全速前進的太魯閣號撞上闖入軌道的工程車，釀成重大事故。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼台鐵太魯閣號出軌，現場救援畫面。（圖／記者蕭可正翻攝）

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