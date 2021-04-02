殯儀館設「椎心認屍專區」　她倖躲死劫…目睹親人亡哭到癱軟

記者陳以昇、黃彥傑、陳豐德／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號行經花蓮清水隧道2日9點28分發生出軌意外，目前已經累計54人罹難、156人傷。部分罹難遺體被送往花蓮殯儀館，縣府人員在該區設立「家屬指認區」，一名受傷的女乘客頭部受傷被送往醫院急救後性命無礙，她晚間出院後前往殯儀館認屍，見到親屬死亡泣不成聲，需府方人員協助攙扶才能走動。

▲花蓮殯儀館設認屍專區，傷者認完屍哭到癱軟。（圖／記者陳以昇攝）



據了解，目前「家屬指認區」帳篷區內共有10多名家屬，由於連繫不到親人隨即趕往，還在等待通知準備認屍，可說心急如焚。由於部分罹難者的屍首並不完整，遺體透過救護車被送往花蓮殯儀館後暫時冰存，等待家屬確認身分。

花蓮地檢署檢察長俞秀端現場表示，目前現場確認至少有50人死亡，其他仍在確定中，因為有半具遺體卡在車體與軌道間，另有2袋屍塊待釐清。

此外出軌事故的其中40名死者，目前新城火車站也已經封站準備轉送大體，禁止所有台鐵班次在新城車站上下車；檢察官於月台直接進行勘驗，勘驗完畢再將遺體移至殯儀館，這也是台鐵首次進行封站，令人遺憾的是竟是為了轉送大體。

▼花蓮殯儀館設認屍專區。（圖／記者陳以昇攝）



▼太魯閣出軌傷者包紮後前往認屍哭到癱軟。（圖／記者陳以昇攝）



▼花蓮縣長徐榛蔚慰問家屬。（圖／記者黃彥傑、記者陳以昇攝）



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