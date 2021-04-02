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馬外長稱王毅「永遠是我的大哥」　王毅笑回：We are brother

▲馬來西亞外長希沙姆丁用中文稱王毅為「我的大哥」。（圖／翻攝網易視頻）

▲馬來西亞外長希沙姆丁用中文稱王毅為「我的大哥」。（圖／翻攝網易視頻）

記者魏有德／綜合報導

馬來西亞外長希沙姆丁上任後首度訪中，前往福建南平參訪，並與大陸外交部長王毅會面，會後雙方就深化雙邊關係及疫後國際區域形勢達成的共識舉行聯合記者會。希沙姆丁在記者會上還秀了一段中文，他表示，馬來西亞和中國的關係，用經常說的話形容便是，「我們都是一家人。」這句話說完，王毅還特意向他豎起大拇指點讚。

▲馬來西亞外長希沙姆丁（圖左）與大陸外長王毅（圖又）於福建進行會談。（圖／翻攝央視）

▲馬來西亞外長希沙姆丁（圖左）與大陸外長王毅（圖右）於福建進行會談。（圖／翻攝央視）

《鳳凰網》報導，王毅表示，中方願同馬方持續推進高質量共建「一帶一路」，為後疫情時期兩國人民帶來更多實在利益，共同維護東亞合作良好勢頭，促進亞太和平穩定和發展繁榮。此外，對於緬甸局勢問題，王毅也呼籲各方保持克制，繼續支持以東盟的方式來勸和促談。

希沙姆丁則強調，高質量共建「一帶一路」正推動雙方關係進入新階段，地區外勢力分化分裂區域內國家的企圖不會成功，「馬來西亞政府將重啓上屆政府暫停的中馬油氣管道項目。」

記者會結束前，希沙姆丁再度用中文向王毅致意，他表示，你永遠是我的大哥，「我的大哥。」王毅則用英文回答，「We are brother。」雙方會談過程氣氛相當融洽。

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