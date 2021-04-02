總動員！搶救太魯閣號爭取黃金時間　北部消防出動174人68車

▲太魯閣受困旅客從車頂走出。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃宥寧／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日上午9時28分發生出軌事件！初步了解一輛停在邊坡上的工程車，因不明原因掉落，砸中進隧道太魯閣號，導致該列車有8節車廂，第4、5節車廂發生出軌，目前傳出至少釀成34人罹難，70人送醫。北部消防局，新北、台北、花蓮、基隆、宜蘭動員68車及174人前往全力協助救援，爭取黃金時間。

▼太魯閣號出軌，車頭嚴重扭曲變形。（圖／翻攝記者爆料網）

目前動員情況如下：

花蓮縣由局本部秘書陳瑞民指揮消防局出動12車35人，6民間救護車，花蓮縣消防局林局長、吳副局長由西部趕回現場中。

宜蘭縣政府消防局由大隊長林文雄帶隊支援6車14人、新北市政府消防局由大隊長鍾世銘帶隊支援27車66人、台北市政府消防局由特搜副隊長劉奎佑帶隊支援18車43人、基隆市政府消防局由副大隊長蘇元鏞帶隊支援5車16人

消防署指揮中心主任劉宏儒從宜蘭趕往現場，花蓮縣衛生局周科長目前也抵達現場，衛生福利部東區緊急醫療應變中心已啟動派國軍花蓮總醫院、花蓮慈濟醫院、門諾醫院、部立花蓮醫院也支援6輛救護車（2醫師、6護理師、3緊急救護員）

▼台鐵太魯閣408車次，遭邊坡滑落的工程車砸到出軌釀嚴重死傷。（圖／記者黃彥傑翻攝）

根據花蓮縣消防局回報，太魯閣號共8節車廂，搭車乘客約350人，1至3節車廂目前已疏散約60人，至於4到5節車廂嚴重變形搶救中，目前傳出至少釀成34人罹難，70人送醫。

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