清明節「重複掃墓」犯大忌！兄弟2舉止惹火祖先...車禍又慘賠百萬

▲哥哥搶先掃墓，有搶走弟弟福分的說法。（圖／記者林振民攝）



網搜小組／劉維榛報導

清明4天連假啟動，回老家掃墓注意10禁忌，包括不可直呼全名、未結婚情侶別前往與勿穿黑衣等，否則恐衰一整年！值得注意的是，過去有一對兄弟鬩牆，做出「重複掃墓」、「搶放墓紙」的舉止，結果兩人先後車禍、事業慘跌等，求神問佛後，才知道惹怒祖先的報應。

一般人掃墓要選陽氣重的時辰，建議早上10點至下午3點前最為妥當，而命理師「雨揚老師」也貼心分享10禁忌，包括「懷孕、生病和小小孩應避免掃墓」、「勿穿過於鮮豔暴露」、「別探視親友」、「別去掃別人家的墓」、「避免在墓地照相」、「掃墓時應配戴護身符」、「勿嘻笑喧鬧」、「切勿踩過墳頭、碰到他人塔位」、「勿直呼全名」、「香不要插在供品上」。

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不僅如此，就連「重複掃墓」、「搶放墓紙」也是大忌！命理專家周映曾在節目《新聞挖挖哇》指出，一對兄弟各獲得1棟房產，不過因地段不同，哥哥眼紅弟弟房價大漲，並要求弟弟補貼一些。儘管弟弟答應，但房子沒變賣，也根本拿不出多餘的錢給哥哥，久而久之，兩人互看不順眼。

直到媽媽過世後，兄弟也鮮少往來，尤其每年掃墓時，哥哥總會搶先一步祭拜，當時弟弟沒想太多，卻漸漸發現事業不順，直到某次聽聞哥哥此行徑，會搶走自己的福分，才讓他恍然大悟。

▲掃墓插香不可拔起重插。（圖／記者屠惠剛攝）



於是弟弟也決定提早掃墓，把墓地打理好，也將墓紙都壓好，哥哥得知後震怒，甚至意氣用事把弟弟壓好的墓紙一張張拿起來，接著又再自己壓一次，因而踩中掃墓的大忌「重喪」。

周映君曝兄弟下場，哥哥發生車禍，弟弟也無能倖免，休養了好幾個月，連事業生意也慘兮兮，一年虧損上百萬元。兄弟倆嫌隙越來越大，直到求問神明後，才知道是祖先生氣了。

除了將墓紙重放要不得之外，周映君提醒，除了喜事、拜神佛之外，掃墓一旦香插上去後，就不要再拿起來重插，就算插歪也不可，「喪事絕對不行，拜祖先也是盡量不要，陰的都不要。」

▼兩人誰也不讓誰，可祖先給惹怒了。（圖／翻攝新聞挖挖哇）

