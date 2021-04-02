　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

清明節「重複掃墓」犯大忌！兄弟2舉止惹火祖先...車禍又慘賠百萬

▲▼清明節,掃墓,墓園,台北市公墓,空拍。（圖／記者林振民攝）

▲哥哥搶先掃墓，有搶走弟弟福分的說法。（圖／記者林振民攝）

網搜小組／劉維榛報導

清明4天連假啟動，回老家掃墓注意10禁忌，包括不可直呼全名、未結婚情侶別前往與勿穿黑衣等，否則恐衰一整年！值得注意的是，過去有一對兄弟鬩牆，做出「重複掃墓」、「搶放墓紙」的舉止，結果兩人先後車禍、事業慘跌等，求神問佛後，才知道惹怒祖先的報應。

一般人掃墓要選陽氣重的時辰，建議早上10點至下午3點前最為妥當，而命理師「雨揚老師」也貼心分享10禁忌，包括「懷孕、生病和小小孩應避免掃墓」、「勿穿過於鮮豔暴露」、「別探視親友」、「別去掃別人家的墓」、「避免在墓地照相」、「掃墓時應配戴護身符」、「勿嘻笑喧鬧」、「切勿踩過墳頭、碰到他人塔位」、「勿直呼全名」、「香不要插在供品上」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，就連「重複掃墓」、「搶放墓紙」也是大忌！命理專家周映曾在節目《新聞挖挖哇》指出，一對兄弟各獲得1棟房產，不過因地段不同，哥哥眼紅弟弟房價大漲，並要求弟弟補貼一些。儘管弟弟答應，但房子沒變賣，也根本拿不出多餘的錢給哥哥，久而久之，兩人互看不順眼。

直到媽媽過世後，兄弟也鮮少往來，尤其每年掃墓時，哥哥總會搶先一步祭拜，當時弟弟沒想太多，卻漸漸發現事業不順，直到某次聽聞哥哥此行徑，會搶走自己的福分，才讓他恍然大悟。

▲▼清明節 掃墓 慎終追遠 納骨塔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲掃墓插香不可拔起重插。（圖／記者屠惠剛攝）

於是弟弟也決定提早掃墓，把墓地打理好，也將墓紙都壓好，哥哥得知後震怒，甚至意氣用事把弟弟壓好的墓紙一張張拿起來，接著又再自己壓一次，因而踩中掃墓的大忌「重喪」。

周映君曝兄弟下場，哥哥發生車禍，弟弟也無能倖免，休養了好幾個月，連事業生意也慘兮兮，一年虧損上百萬元。兄弟倆嫌隙越來越大，直到求問神明後，才知道是祖先生氣了。

除了將墓紙重放要不得之外，周映君提醒，除了喜事、拜神佛之外，掃墓一旦香插上去後，就不要再拿起來重插，就算插歪也不可，「喪事絕對不行，拜祖先也是盡量不要，陰的都不要。」

▼兩人誰也不讓誰，可祖先給惹怒了。（圖／翻攝新聞挖挖哇）

▲▼兄弟「重複掃墓」犯大忌（圖／翻攝新聞挖挖哇）

ET快訊
太魯閣號死者家屬拿手機比對認屍　下秒扶額崩潰大哭
快訊／太魯閣號出軌54死！1名「外國旅客」罹難　每人賠償金出
太魯閣號「內部救援」畫面曝！走道躺一排　她腿骨變形躺擔架
殯儀館設「椎心認屍專區」　她躲死劫…目睹親人亡哭到癱軟
LIVE／太魯閣號「奪命列車」54死　台鐵親上火線說明
太魯閣出軌54死　全車訂票身分證「V開頭」324人
太魯閣號出軌54死　月台發車畫面曝光
太魯閣號出軌54死　「半具遺體卡在車下、還有2屍袋」
工程車滑邊坡害出軌　工人曝「老闆說法」：有拉手煞車、輪胎放石

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／車上總共496人！台鐵出軌死者有外國旅客　每人賠償540萬

太魯閣號慘劇「鐵公路大打結」　花東未出現住宿退訂潮

太魯閣號出軌54死　運安會：沒看到天候問題，但可能有環境問題

LIVE／半世紀最慘！太魯閣號出軌54死　台鐵最新說明

「工程車發現殘骸時在空檔」太魯閣54死　運安會記者會前默哀1分鐘

無法喚醒組織怠惰！鐵道學會：交通部打心底認為台鐵沒選票價值

起底工程名稱「改善6年計畫」 　網嘆諷刺：在做山側邊坡防護

新竹市美術館「對畫錄－新竹典藏教育現場」　展開跨世代美育對話

為何太魯閣出軌？他舉NASA事件：台灣「不用負責任制度」造成問題

太魯閣號撞工程車逾百死傷　學者：撞擊力如同一般車禍的1350倍

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

峮峮看「6秒晃動片」自誇「好可愛♥」　與豆花妹加入《飢餓》..王仁甫：遇到剋星！

邵雨薇罕見公開情侶對話！　吳慷仁握拳「宣示主權」吃醋反應閃爆

畫得出來嗎？想不起來的海洋圖鑑　阿伯神速畫錘頭鯊！成品超抽象XD

短腿萌貓打架黃金左鉤拳出擊！ 一站起來懷疑貓生：怎麼打不到

愛女突休克離世...夫妻走過傷痛　1年後迎新成員：這次要牽緊喔❤

快訊／車上總共496人！台鐵出軌死者有外國旅客　每人賠償540萬

太魯閣號慘劇「鐵公路大打結」　花東未出現住宿退訂潮

太魯閣號出軌54死　運安會：沒看到天候問題，但可能有環境問題

LIVE／半世紀最慘！太魯閣號出軌54死　台鐵最新說明

「工程車發現殘骸時在空檔」太魯閣54死　運安會記者會前默哀1分鐘

無法喚醒組織怠惰！鐵道學會：交通部打心底認為台鐵沒選票價值

起底工程名稱「改善6年計畫」 　網嘆諷刺：在做山側邊坡防護

新竹市美術館「對畫錄－新竹典藏教育現場」　展開跨世代美育對話

為何太魯閣出軌？他舉NASA事件：台灣「不用負責任制度」造成問題

太魯閣號撞工程車逾百死傷　學者：撞擊力如同一般車禍的1350倍

台鐵出軌35名身故者為3壽險保戶　國壽：理賠金初估6864萬！

統一獅超人力霸王主題日　餅總兒子上陣開球

太魯閣號54死送殯儀館！家屬拿手機比對認屍　下秒扶額崩潰大哭

長榮澄清：長賜輪船東列長榮海運為「關係人」非被告

內褲臭又黏！醫驚見「整坨在外面」　她雙腿猛一夾…轉身塞回又掉了

人間煉獄！太魯閣號6、7車廂發現屍塊　基隆搜救隊：一塊都不能缺

不甘迫嫁他人！她攜情人「裸體殉情」　表哥慟：他們從未忘記彼此

網紅霸喊「捐200萬」助太魯閣意外！　哀嘆：讓人無法相信與接受

孫芸芸、Lisa、韓素希連撞「中空裝」比辣　網呼：大18歲也沒輸！

汪東城PO熱吻照「陪妳到老」真相曝光…真有好消息！　粉絲high了

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

生活熱門新聞

太魯閣花蓮出軌！貨車掉下「工程人員全跑光」

「急需遺體袋」花蓮人求：帆布袋、塑膠袋都可

出軌火車司機員死亡！工會要求從優撫卹

太魯閣「火車駕駛視角曝光」！網譙：台灣工程超扯

工程車撞爛前「曾被Google拍到」　影像曝

出軌火車司機員　才剛新婚就殉職

太魯閣「車廂畫面曝」！他崩潰：家人在山洞裡

工程車滑落　撞上太魯閣害出軌

高雄童帶傷深夜賣茶葉蛋　他1句話讓路人含淚

台鐵408次太魯閣出軌「旅客逃命畫面曝光」

台鐵：出軌火車助理司機員也死亡

台鐵太魯閣出軌！6節車廂卡隧道

火葬完頭骨碎！他：沒人會穿愛馬仕問我6折

台鐵爆出軌意外　乘客曝：工程車掉下來

更多熱門

相關新聞

太魯閣號出軌　蘇貞昌指示林佳龍徐國勇坐鎮指揮

太魯閣號出軌　蘇貞昌指示林佳龍徐國勇坐鎮指揮

清明連假首日發生重大交通事故！2日上午自新北樹林發車至台東的台鐵408次太魯閣號，行經花蓮秀林鄉和仁路段時，發生工程車掉落導致列車有2、3節車廂出軌。對此，行政院長蘇貞昌在第一時間致電林佳龍、徐國勇進行了解，並指示務必親自指揮調度，優先援救受困民眾。

蔡英文指示衛福部啟動大量傷患機制

蔡英文指示衛福部啟動大量傷患機制

吃完才知「供品拜過阿嬤了」閨蜜狂拉肚子

吃完才知「供品拜過阿嬤了」閨蜜狂拉肚子

「4路段」紫爆　時速不到20km

「4路段」紫爆　時速不到20km

清明掃墓高峰「四不二記得」

清明掃墓高峰「四不二記得」

關鍵字：

掃墓清明節兄弟禁忌墓紙

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／太魯閣號出軌釀54人罹難

即／太魯閣出軌「車頭」照片曝光！　高速撞工程車削剩一半

太魯閣花蓮出軌！貨車掉下「工程人員全跑光」

「急需遺體袋」花蓮人求：帆布袋、塑膠袋都可

出軌火車司機員死亡！工會要求從優撫卹

最新空拍畫面曝！工程車邊坡墜落　至少釀34死

黑男東區捕獲148cm正妹人妻！

送醫名單不斷更新／太魯閣出軌54死！各大醫院收治傷者一覽

搶入太魯閣「第8節車廂」　驚見10人無心跳

周揚青透視馬甲「意外洩感情現況」

太魯閣「火車駕駛視角曝光」！網譙：台灣工程超扯

愛馬仕姐道歉暗酸：就算問被罵也要當兒女一樣忍耐

宋逸民險上太魯閣「齊為傷者祈禱」

血便當痔瘡！他「爆出一團爛肉」罹癌　醫問工作愣住了

江宏傑IG突連發5張照　網超擔心

更多

最夯影音

更多
台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮
角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面