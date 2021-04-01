清明掃墓高峰　台南市消防局第七大隊呼籲「四不二記得」

▲清明節即將到來，民眾陸續開始掃墓，部分民眾燒紙錢未確實撲滅火星或自行燃燒雜草，常引發墓地火警，讓打火弟兄疲於奔命，呼籲民眾切勿自行燃燒雜草。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明節即將到來，民眾陸續開始掃墓，近來因天氣乾旱，部分民眾燒紙錢未確實撲滅火星或自行燃燒雜草，常引發墓地火警，讓打火弟兄疲於奔命，台南市消防局第七大隊轄區有南山公墓、喜樹公墓及灣裡公墓等墓區，消防局呼籲民眾切勿自行燃燒雜草，若釀成山林火災，將通報環保局並對行為人開罰。

第七大隊大隊長黃輝林表示，連日豔陽且久未下雨，為了避免接下來清明期間的掃墓過程引發火災，各分隊除平時防火宣導外，目前已規劃南門、德興、灣裡及後甲分隊，從3月22日至4月5日，每日上午及下午各2小時編排公墓巡邏勤務，並於各公墓明顯處懸掛防火宣導旗幟及海報標語，另特別於4日及5日兩日上午7時30分至下午15時，分別在西門路與大成路口、西門路與新都路口、中華南路火葬場入口、六信工商前（南山公墓四周）及喜樹公墓（喜明街）等5處編排駐點勤務，降低火災發生的風險。

這段期間第七大隊秉持著市長黃偉哲的施政理念，將持續安排宣導人員，呼籲大家記得「四不二記得」原則，「不」任意焚燒雜草、「不」隨意丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火，以及「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾，現場也提供水袋讓民眾確實撲滅火星，希望鄉親替祖先掃墓、慎終追遠時，也不忘確保公共安全。

另考量今年久旱缺水，第七大隊也特別辦理公墓搶救演練，採手持火把、背負式滅火設備等器具，在不造成火勢擴大的前提下，盡量減少用水的方式進行滅火。為求水資源有效利用，第七大隊東區及南區所轄分隊，分別至虎尾寮水資源中心及安平水資源中心進行取水作業，最後，消防局第七大隊再次呼籲清明掃墓祭祖的民眾一定要確實撲滅餘燼，避免發生危險或延燒造成火災。

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